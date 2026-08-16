خسارة ثانية لمنتخب السلة الأردني في بطولة ويليام جونز

خبرني - تلقى المنتخب الوطني لكرة السلة الخسارة الثانية له في بطولة ويليام جونز السنوية المقامة في الصين تايبيه، وذلك على يد على فريق جامعة كاليفورنيا الأميركي بنتيجة 66-84 (النصف الأول 29- 49)، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ولم يقدم المنتخب الوطني المستوى المأمول منه في هذه المباراة، خصوصا في ظل تواصل غياب المجنس جالين هاريس الذي لم يلتحق حتى الآن بمعسكر الفريق.

وكان أمين أبو حواس أفضل مسجل في المنتخب الوطني خلال المباراة برصيد 16 نقطة، وأضاف أحمد الدويري 15 نقطة مع 5 متابعات، ومحمد شاهر 9 نقاط مع 5 متابعات.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من خسارتين، على أن يلتقي منتخب الصين تايبيه (الأبيض) عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بتوقيت الأردن.

وكان المنتخب الوطني، استهل مشواره في البطولة أول من أمس، بالخسارة أمام المنتخب الماليزي بنتيجة 74-80.

وتم تقسيم الفريق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، تضم الاولى منتخب الصين تايبيه (الأزرق) والفلبين وكوريا الجنوبية واليابان، مقابل وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب ماليزيا والصين تايبيه (الأبيض) وفريق الجامعة الأميركية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بعد ملاقاة الفرق الأخرى في المجموعة مرتين، إلى الدور نصف النهائي.

‏ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات النافذة الرابعة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027، حيث يلتقي منتخبي الفلبين وأستراليا يومي 28 و30 آب (أغسطس) الحالي في العاصمة الفلبينية مانيلا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، قبل أن يتوجه لاحقا إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة ناغويا.

ويضم وفد المنتخب الوطني كلا من: المدير الفني الإسباني لويس جيل توريس، ومساعداه الإسباني سيزار كامارا بيريز والوطني نايف عصفور، ومحلل الأداء الإسباني إغناسيو رودريغيز، والإداري عبدالهادي سلامة، والمصور موسى العوضي ومدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، والمعالج أنس جراجرة، والمدير الفني لبرامج المنتخبات الوطنية مروان معتوق، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس.

‏وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد الدويري، محمد شاهر، أحمد الحمارشة، فادي إبراهيم، أمين أبو حواس، سيف الدين صالح، هادي الشامي، عبدالله أولاجوان، مالك كنعان، عمر سلمان، يوسف دويك، يزن الطويل، يوسف أبو وزنة، وروحي الكيلاني، على أن يلتحق اللاعب المجنس جالين هاريس ببعثة الفريق لاحقا.