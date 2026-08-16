سورية.. مداهمات تطال أقارب اللواء رستم الغزالي

خبرني - اعتقل جهاز الأمن الداخلي، السبت، خمسة أشخاص من أقارب اللواء السابق رستم الغزالي خلال سلسلة مداهمات أمنية استهدفت منازل وأماكن إقامتهم في العاصمة دمشق.

وبحسب مصدر، شملت الاعتقالات كلاً من حمزة عبدو طلب الغزالي وناظم عبدو الطلب الغزالي، وهما شقيقا رستم الغزالي، إضافة إلى جمال محمد جمال الغزالي وعبدو الملك الغزالي والعقيد أجود الغزالي، نجل شقيق رستم الغزالي.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد متابعة استخباراتية وأمنية استمرت لفترة، على خلفية كشف محاولات بعض المستهدفين استخدام الرشاوى للتأثير على إجراءات الملاحقة بحقهم وإبعاد أنظار الأجهزة الأمنية عنهم.

وأشار المصدر بشكل خاص إلى ناظم الغزالي، موضحاً أن الاستخبارات حصلت على مقطع مصوّر يوثّق، وفق المصدر، محاولة تقديم رشوة بهدف التغطية عليه ومنع اتخاذ إجراءات أمنية بحقه، الأمر الذي ساهم في تحديد موقعه ومتابعته وصولاً إلى اعتقاله.

وتأتي هذه المداهمات في سياق إجراءات أمنية تستهدف شخصيات وأفراداً مرتبطين بملفات النظام السابق، ونتيجة متابعة أمنية وأخرى من ذوي الشهداء وضحايا اللواء المجرم رستم الغزالي وأقاربه الذي بادوا في فترة النظام البائد لجان مسلحة محلية نفّذت العديد من الانتهاكات بحق أهل قريتهم قرفا الواقعة بريف درعا الشرقي.

