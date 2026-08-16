وزارة الاتصال الحكومي تعلن عن وظائف شاغرة بعقود محددة المدة

خبرني - أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة ضمن عقود محددة المدة، تشمل مجالات الإعلام والشؤون المؤسسية والتصوير.

وتشمل الوظائف المعلنة اختصاصيي شؤون ناطقين مساعدين، بواقع وظيفتين، لحملة البكالوريوس كحد أدنى في الصحافة والإعلام، على أن يكون المتقدم من مواليد 1990 فما بعد، وبتقدير لا يقل عن "جيد"، مع تفضيل وجود خبرة لمدة سنة في الخطط الإعلامية والتنسيق والمتابعة.

كما أعلنت الوزارة عن شاغر لاختصاصي إعلام خارجي مساعد، لحملة البكالوريوس في الصحافة والإعلام أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية والدبلوماسية أو أي تخصص ذي علاقة، شريطة ألا يقل التقدير عن "جيد جداً"، وأن يكون المتقدم من مواليد 1990 فما بعد، ولديه خبرة سنة في مجال الوظيفة.

وتضمنت الشواغر وظيفة اختصاصي تطوير مؤسسي مساعد لحملة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو الصناعية، وهي مخصصة لأوائل الأفواج الجامعية من خريجي أعوام 2023 و2024 و2025، مع اشتراط عضوية نقابة المهندسين الأردنيين.

وأعلنت الوزارة كذلك عن شاغر "مصور"، يشترط فيه أن يكون المتقدم من حملة الثانوية العامة فما دون ومن مواليد 1995 فما بعد، ولا تُقبل لهذه الوظيفة طلبات حملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

