بعد توريس .. باريس يعلن عن خامس صفقاته

خبرني - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميًا تعاقده مع البلجيكي ميكا جودتس، مهاجم أياكس أمستردام، ليصبح ثالث تدعيم هجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وخامس صفقات النادي هذا الصيف، في خطوة جديدة لتعزيز خيارات المدرب لويس إنريكي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي، إن جودتس وقع عقدًا مع النادي يمتد حتى عام 2031، على أن يرتدي القميص رقم 22، بعدما توصل النادي الفرنسي إلى اتفاق مع أياكس بشأن انتقال اللاعب مقابل55 مليون يورو، تشمل 45 مليون يورو ثابتة و10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

وجاء حسم الصفقة بعد مفاوضات شاقة بين الناديين، إذ رفض أياكس عرضًا أوليًا بقيمة 45 مليون يورو، منها 40 مليونًا ثابتة و5 ملايين مكافآت، قبل أن يرفض كذلك عرضًا ثانيًا تجاوز حاجز 50 مليون يورو شاملًا الحوافز، لتنتهي المفاوضات بالمحاولة الثالثة إلى اتفاق يرضي الطرفين.

كان أياكس يطمح في الحصول على 60 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب، إلا أنه وافق في النهاية على العرض البالغ 55 مليون يورو، بينما لعبت رغبة جودتس في الانتقال إلى باريس سان جيرمان دورًا مهمًا في تسريع إتمام الصفقة.

ويمثل اللاعب البلجيكي، البالغ من العمر 21 عامًا، إضافة هجومية واعدة إلى صفوف بطل أوروبا، نظرًا لقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، وخاصة الجناحين، مع تفضيله اللعب في الجهة اليسرى، رغم اعتماده على قدمه اليمنى، وهو ما يجعله خيارًا قريبًا من أدوار كان يشغلها الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويأتي انتقال جودتس إلى باريس بعد موسم مميز مع أياكس، إذ شارك في 32 مباراة بالدوري الهولندي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، كما بدأ الموسم الجديد بهدف في ذهاب الدور التمهيدي الثالث للدوري الأوروبي أمام شيلبورن.

وعلى المستوى الدولي، خاض جودتس مباراتين مع منتخب بلجيكا، لكنه لم يكن ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم الأخيرة، قبل أن يحصل الآن على فرصة جديدة لإثبات نفسه على أعلى مستوى أوروبي.