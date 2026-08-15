التفاح المجفف.. فوائد صحية عديدة لكن فئة يجب أن تحذر منه

خبرني - يشير الدكتور فيتالي نابولوف، الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء العام وعلم البيئة الحيوية بجامعة التعليم، إلى أن التفاح المجفف يقوي منظومة المناعة بفضل مضادات الأكسدة التي يحتويها.

ووفقا له، يحتوي التفاح المجفف على سعرات حرارية أعلى من التفاح الطازج، ولكنه أقل بكثير من الفاكهة المعلبة في المربى، وذلك لعدم احتوائه على سكر مضاف. كما أنه يحتفظ بكمية أكبر من فيتامين С والبكتين، ما يحفز حركة الأمعاء، ويساعد على منع الإمساك، ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. ويحتوي أيضا على معادن مثل اليود والزنك والسيلينيوم والنحاس والبوتاسيوم، التي تساعد في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي ووظائف القلب. كما يحتوي على مضادات أكسدة متنوعة تساعد على تحسين المناعة.

ويؤكد الخبير، نظرا لارتفاع سعراته الحرارية، لا ينصح بتناول التفاح المجفف لمرضى السكري أو مقاومة الأنسولين. وكذلك من يعاني من الوزن الزائد والسمنة. وأن الكمية اليومية المثلى للشخص السليم تتراوح بين 30 و50 غراما فقط.

وينصح بنقع التفاح المجفف الذي يباع في المتاجر بماء مغلي وتصفيته بعد بضع دقائق، لأنه عادة ما يحتوي على ثاني اكسيد الكبريت للحفاظ علة لونه. أما التفاح المجفف في المنزل فيمكن تناوله جافا أو نقعه، إذا كان خاليا من الغبار والمواد الحافظة.

ويوصى بتخزين التفاح المجفف لمدة لا تزيد عن عام في بيئة ذات رطوبة نسبية تقارب 60 بالمئة. ويكمن السر، في تجنب التغيرات المفاجئة في الرطوبة ودرجة الحرارة.

ووفقا له، من الأفضل استخدام عبوات تسمح بمرور الهواء لهذا الغرض، مثل الأكياس الكتانية أو الصناديق والعلب الكرتونية أو الورقية.