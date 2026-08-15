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بند لافت.. كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا في حال الطلاق؟

  • 15 أغسطس 2026
  • 23:13
بند لافت كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا في حال الطلاق

خبرني  - كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل مثيرة في اتفاقية ما قبل الزواج التي أبرمها كريستيانو وجورجينا والتي تتضمن بندا يتعلق بالمبلغ الذي ستحصل عليه الأخيرة في حال انتهاء الزواج بالطلاق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" تنص الاتفاقية على حصول جورجينا على 85 ألف جنيه إسترليني شهريا في حال انفصالها عن رونالدو وهو ما يعادل نحو مليون جنيه إسترليني سنويا.

وبحسب ما ورد في تقارير برتغالية نقلتها صحيفة "ماركا" وقع رونالدو وجورجينا اتفاقية ما قبل الزواج لدى كاتب عدل في لشبونة قبل يوم واحد من زواجهما.

وتنص الوثيقة على اعتماد نظام فصل الأصول بين الطرفين ما يعني أن ممتلكات كل طرف تظل ملكا له في حال انتهاء الزواج ولا يتم تقسيم الثروة التي يحققها أي منهما خلال فترة الزواج بالتساوي.

لكن الاتفاقية تتضمن وفق التقارير نفسها بندا خاصا يضمن لجورجينا الحصول على 85 ألف جنيه إسترليني شهريا في حال الطلاق.

وتشير التقارير إلى أن هذا البند أُضيف بهدف توفير حماية مالية لجورجينا وتأمين مستقبلها ومستقبل أبناء الأسرة. 

وقد تزوج رونالدو وجورجينا في حفل عائلي حميم داخل قصرهما الفخم في منطقة كاسكايس البرتغالية، بعد علاقة استمرت نحو 10 سنوات. 

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