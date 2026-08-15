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طرابزون يتعثر في ليلة الظهور الرسمي الاول لصلاح

  • 15 أغسطس 2026
  • 22:51
طرابزون يتعثر في ليلة الظهور الرسمي الاول لصلاح

خبرني  - استهل طرابزون سبور، مشواره في الدوري التركي الممتاز، مساء السبت، بالتعادل 1-1 مع مضيفه قاسم باشا.

وسجل سافيولو، هدف التقدم لصالح طرابزون في الدقيقة 43، من تسديدة رائعة سكنت شباك أصحاب الأرض.

لكن قاسم باشا تحصل على ركلة جزاء، نفذها اللاعب أدريان بينيدشاك بنجاح في الدقيقة 55.

وشهدت المباراة، الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح مع ناديه طرابزون، بعد انضمامه للفريق هذا الصيف.

وبدأ صلاح، المباراة، من على دكة البدلاء، قبل دخوله في الدقيقة 58 مقابل خروج زميله ميتهان ميمار أوغلو.

ونجح صلاح في صناعة الخطورة فور مشاركته، حيث كاد أن يصنع هدفا من عرضية خطيرة في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77، حصل اللاعب المصري، على فرصة محققة للتهديف، بعدما سدد كرة قوية، مرت بجوار القائم.

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