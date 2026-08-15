(بلوغر ديني) .. مفاجأة بشأن هوية مرتكب مجزرة شقة 15 مايو في مصر

خبرني - حملت التطورات الجديدة في جريمة شقة 15 مايو التي راح ضحيتها 4 أشخاص رميا بالرصاص، مفاجأة جديدة بعد الكشف عن هوية المتهم الذي قتل ابنته وشقيقي طليقته وأحد أقاربهم.

وأعاد مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات للمتهم يقدم فيها محتوى دينيا يتعلق بتفسير آيات قرانية، حيث نشر فيديوهات عديدة لتفسير آيات من القران الكريم، وإلقاء المواعظ الدينية على المتابعين.

وأثارت هذه الفيديوهات وهوية المتهم صدمة كبيرة على منصات التواصل، بعد ارتباط المتهم بالمحتوى الديني ثم قتله ابنته و3 من أفراد طليقته رميا بالرصاص خلال جلسة عرفية لإصلاح علاقته بزوجته السابقة.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بقتله ابنته و3 من أسرة طليقته عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، على إثر خلافات أسرية بينه وبين طليقته؛ إذ حدد موعدا للقاء المجني عليهم بمنزل أحدهم بدعوى تسوية تلك الخلافات، بحسب بيان للنيابة العامة.

وتوجه المتهم إلى محل جلسة الصلح، حاملا السلاح الناري وكمية من الذخائر، ثم أطلق صوبهم أعيرة نارية قاصدا قتلهم، كما أقر بتحصله على السلاح والذخائر من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web) مقابل مبلغ مالي، وفق تحقيقات النيابة.

وأوضحت النيابة أنها ضبطت في موقع الجريمة السلاح الناري وكمية من الذخائر والسلاح الأبيض وحقيبة تحوي عددا من الأدوات وقناعا لإخفاء ملامح الوجه.