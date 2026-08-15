حماس تكشف عن لقاءات جمعت قيادتها بمحمد دحلان

خبرني - كشف القيادي في حركة حماس، حسام بدران، عن سلسلة لقاءات جمعت قيادة الحركة بمحمد دحلان، القيادي البارز في تيار الإصلاح الديمقراطي داخل حركة فتح، وذلك في إطار حوار وطني شامل.

وقال بدران، في تصريحات خاصة لـ"الترا فلسطين"، إن "حماس على تواصل مستمر ودائم مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، وبضمنهم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، وقد جرت عدة لقاءات مؤخرا معهم وحضر بعضها محمد دحلان"، مؤكدا أن هذه اللقاءات تناولت "مختلف القضايا الوطنية، ومنها موضوع المفاوضات، ونحن متوافقون معاً في التعامل مع هذا الملف".

وأشار بدران إلى أن اللقاءات مع تيار الإصلاح الديمقراطي ناقشت بعمق وانفتاح كبير مسألة الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها نهاية شهر نوفمبر المقبل، مضيفا: "نبحث جديا تشكيل تحالف وطني واسع لخوض الانتخابات، تشارك فيه حماس والتيار وفصائل أخرى وشخصيات وطنية مستقلة". وأكد أن الجميع بات مدركا لأهمية إجراء تغييرات في الحالة الوطنية والمنظومة السياسية الرسمية عبر العودة للشعب من خلال صناديق الاقتراع.

وفي الملف التفاوضي، شدد بدران على أن "حماس والفصائل وافقت بشكل واضح ونهائي على خارطة الطريق، وهذا بشهادة الوسطاء جميعا"، مؤكدا أن الحركة والفصائل "مستعدون لتنفيذ كل بنود الاتفاق المطلوبة من طرفنا". وأضاف أن "الاحتلال في هذا الموقف هو في مواجهة العالم، وبضمنهم الإدارة الأميركية وترامب نفسه"، مطالبا هذه الأطراف بممارسة ضغوطها على نتنياهو لإلزامه بالاتفاق.

وتطرق بدران إلى تصريحات المندوب السامي لـ"مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وأعلن أن "بعض تصريحاته غير مقبولة ولا تتماشى مع نصوص وبنود الاتفاق نفسه"، مشيرا إلى أن الحركة أوضحت له ذلك عبر التواصل المباشر معه. وأكد استمرار التواصل مع الوسطاء على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن لديهم اتصالاتهم وتحركاتهم المستمرة مع الولايات المتحدة لتقييم أداء الطرفين.

وبشأن التواصل مع "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، أوضح بدران أنه لا يوجد تواصل مباشر معها، مؤكدا أن موقف حماس منها "معروف وثابت"، وقال: "نحن نطالب بدخولها إلى غزة في أسرع وقت ممكن كي تقوم بمهامها في إدارة قطاع غزة كاملا وفي كل المجالات".