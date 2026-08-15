قطر تنفي احتجاز طيارين إيرانيين

نفت قطر بشكل قاطع، السبت، الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، مستنكرة ما وصفته بالتصريحات المضللة، لا سيما في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تواصلت مع الطيارين المعنيين بعد خرقهما الأجواء القطرية، وتم التأكد من مسار الاستهداف، مشيرا إلى أنه بعد اتباع قواعد الاشتباك والتواصل معهما دون تلقي إجابة، اتُخذت الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأراضي القطرية وفقا لمقتضيات القانون الدولي.

وأوضح الأنصاري أن ذلك كان قد جرى إيضاحه في حينه عبر القنوات الرسمية، مؤكدا أن فرق البحث والإنقاذ القطرية، التي تتمتع بالكفاءة والخبرات، أدت واجبها في البحث عن رفات الطيارين.

وأضاف أن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين الذي عُثر عليه، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، كما وجهت دعوة إلى فريق إيراني لزيارة قطر والاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ في نيسان الماضي، إلا أن الجانب الإيراني لم يستجب للدعوة حتى الآن.

وكانت السلطات الإيرانية قد طالبت السبت بالإفراج عن ثلاثة طيارين تقول إنهم "احتجزوا" في قطر أثناء الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية في رسالة نشرتها وكالة فارس للأنباء إنها طلبت من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عن ثلاثة طيارين إيرانيين تقول إن قطر تحتجزهم.