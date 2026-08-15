المهندسين تكرم الفائزين في مسابقة مشاريع التخرج النقابية

خبرني - كرّمت نقابة المهندسين الفائزين في مسابقة مشاريع التخرج النقابية لعام 2025، والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي ومشاريع المرور والنقل، وذلك خلال حفل أقامته النقابة في مسرح الحسين للأعمال، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سميّة بنت الحسن، وبالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى وغرفة صناعة عمّان.

وقالت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، في كلمة ألقتها نيابة عنها رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، إن الهندسة ليست مجرد معادلات على الورق، ولا تصاميم على الشاشات، بل هي عقل يفكر، ويد تبني، وحلم يتحول إلى واقع يخدم الإنسان، مؤكدة أن الهندسة اليوم لم تعد ترفاً أو خياراً، بل أصبحت ضرورة وطنية في عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة، وأن العالم لم يعد يسأل “هل نحتاج للمهندس؟”، بل “أين المهندس الذي سيقود التغيير؟”.

وأشادت سموها بالدور المشهود للمهندس الأردني في مسيرة البناء والتطوير، وإسهاماته في تشييد المستشفيات والجامعات، وتطوير شبكات الطرق والبنية التحتية، وابتكار الحلول لتحديات ندرة المياه والطاقة، إلى جانب إسهامه في انطلاق شركات تقنية من الأردن رفعت اسم المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشارت سموها إلى أنه في ظل المضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تقع على عاتق الشباب مسؤولية مضاعفة في بناء اقتصاد منتج قائم على المعرفة وقادر على المنافسة، مؤكدة أهمية أن يتحول العلم في الجامعات إلى منتج، والفكرة في المختبرات إلى مشروع، والمشروع إلى شركة وفرصة عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأكدت سموها أهمية البحث العلمي التطبيقي بوصفه جسراً يربط بين قاعات الدرس وخطوط الإنتاج، ويحول النظرية إلى نموذج أولي، والنموذج إلى منتج صناعي، مشددة على أهمية الشراكة بين الجامعات والقطاع الصناعي وربط البحث الهندسي باحتياجات الصناعة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على الابتكار.

وأضافت سموها أن هذا هو بالضبط ما تستهدفه مشاريع الطلبة، فهي مشاريع لا تكتفي بالجانب الأكاديمي، بل تسعى إلى حل مشكلة صناعية، أو رفع كفاءة عملية، أو تقليل كلفة، أو ابتكار منتج جديد يحمل عنوان “صنع في الأردن”.

وأعربت سموها عن اعتزازها بما اطلعت عليه من مشاريع تطبيقية في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمدن الذكية وإدارة المرور والنفايات، والزراعة الذكية لترشيد المياه، والصحة الرقمية والطب الحيوي، إلى جانب الروبوتات والأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لخدمة الصناعة، مؤكدة أهمية ألا تبقى هذه المشاريع حبيسة الأدراج، بل أن تخرج إلى الميدان لتحل مشكلة، وتخلق فرصة عمل، وترفع اسم الأردن في المحافل الدولية.

ودعت سموها الطلبة إلى أن يكونوا مهندسين لا يكتفون بالتنفيذ، بل يبدعون ويبتكرون، وأن يكونوا جسراً بين العلم والسوق، وبين الفكرة والتطبيق، وبين الجامعة والوطن والصناعة، مؤكدة أن أعظم جائزة للمشروع هي أن يحدث أثراً حقيقياً في حياة الناس، وذكّرت سموها الطلبة بأنهم أمانة في عنق الوطن، ورهان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مستقبل الأردن، مشيرة إلى تأكيد جلالته الدائم أن الشباب هم ثروة الأردن الحقيقية، وأن الاستثمار فيهم هو الاستثمار الذي لا يخسر.

من جانبه، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة إن النقابة لا تحتفي بمجموعة من المشاريع أو تكرّم أسماء فازت في مسابقة فحسب، وإنما تحتفي بـ"فكرة أكبر وأجمل؛ نحتفي بالبداية"، مؤكداً أن ما أنجزه الطلبة في الجامعة يمكن أن يتحول مستقبلاً إلى مبنى أو مصنع أو نظام أو شركة أو اختراع أو حل لمشكلة يعيشها المجتمع الأردني.

وأضاف أن كل مشروع تخرج يبدأ بفكرة صغيرة في ذهن الطالب، ثم تتحول إلى سؤال، فبحث وتصميم ومشروع، مشيراً إلى أن الهندسة ليست مجرد تخصص جامعي ينتهي بالحصول على شهادة، وإنما طريقة في التفكير وقدرة على تحويل التحديات إلى حلول، والأفكار إلى واقع، والموارد المحدودة إلى قيمة.

وبيّن غوشة أن مسابقة مشاريع التخرج التي تنظمها النقابة جاءت لتكون جسراً بين الجامعة والمهنة، وبين المعرفة الأكاديمية واحتياجات المجتمع، وبين الطالب الذي يتعلم والمهندس الذي سيبدأ ممارسة مسؤولية حقيقية تجاه وطنه.

وأعرب عن تقديره لسمو الأميرة سمية بنت الحسن لرعايتها الحفل، مؤكداً أن سموها كانت ولا تزال حاضرة في المشهد الوطني بوصفها داعمة للعلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وللشباب الأردني في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأشار غوشة إلى أن الأردن يمتلك ميزة حقيقية تتمثل في الإنسان الأردني المتعلم والقادر على الابتكار، لافتاً إلى أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي تفرض إعادة النظر في طبيعة المهارات التي يحتاجها المهندس وسوق العمل.

وقال إن مشروع التخرج الناجح ليس بالضرورة المشروع الأكثر تعقيداً أو الذي يحتوي على أكبر عدد من التقنيات، وإنما المشروع الذي يجيب عن سؤال حقيقي، ويقدم حلاً قابلاً للتطبيق، ويخلق قيمة، ويراعي الإنسان والبيئة والاقتصاد والاستدامة.

وأكد أن التحول العالمي يفرض إعادة تعريف العلاقة بين الجامعة والنقابة وسوق العمل، موضحاً أن الجامعة تنتج المعرفة، والنقابة تحمي المهنة وتطورها، فيما يحول سوق العمل المعرفة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية، وأن تكامل هذه الأطراف يمكن أن يجعل مشروع التخرج بداية لمسيرة في الابتكار وريادة الأعمال والإنتاج، وليس نهاية للحياة الجامعية.

وأوضح أن النقابة ستواصل العمل على تعزيز هذه المساحة المشتركة، وفتح المجال أمام مشاريع التخرج المتميزة للعرض والتطوير والاحتضان، وربطها بالقطاعات الإنتاجية والاقتصادية، حتى لا تبقى الأفكار المبتكرة حبيسة الملفات أو أرفف الجامعات.

ووجّه غوشة رسالة إلى الطلبة دعاهم فيها إلى عدم الخوف من الأفكار الكبيرة، وعدم السماح للعقبات الأولى بإقناعهم بأن أفكارهم لا تستحق، مؤكداً أن "المهندس الحقيقي لا يبحث دائماً عن الطريق السهل، بل يبحث عن الطريق الممكن".

وأشار إلى أن من أهم ما يخرج به المهندس من الجامعة القدرة على التفكير والمحاولة، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه، والعمل ضمن فريق، والدفاع عن الأفكار بالحجة والمعرفة، معتبراً أن جميع الطلبة الذين اجتهدوا وبحثوا وصمموا وقدموا مشاريعهم فائزون، لأنهم خاضوا تجربة صنعت منهم مهندسين أكثر نضجاً واستعداداً للمستقبل.

كما أشاد بجهود الأساتذة والمشرفين وأعضاء لجان التحكيم، مؤكداً أن خلف كل مشروع ناجح طالباً اجتهد وأستاذاً آمن بفكرته وبيئة أكاديمية أتاحت له فرصة المحاولة.

وشدد على أن النقابة ستبقى "بيتاً للمهندس الأردني" منذ دخوله المهنة، وأن علاقتها بطلبة الهندسة يجب أن تبدأ قبل التخرج ولا تنتهي عنده.

بدورها، قالت رئيسة لجنة مشاريع التخرج في النقابة الدكتورة المهندسة ياسمين مراد إن المسابقة تجسد دعم النقابة المستمر لمسيرة التعليم والبحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا، وإيمانها بأهمية تمكين الشباب الأردني وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

وأكدت أن النقابة حملت منذ إطلاق مسابقة مشاريع التخرج رسالة واضحة مفادها أن مشروع التخرج ليس مجرد متطلب جامعي، وإنما فرصة لتحويل المعرفة الهندسية إلى أفكار وحلول تخدم المجتمع والوطن.

وأوضحت أن دورة العام الحالي شهدت مشاركة 17 جامعة أردنية ونحو 300 طالب وطالبة، وبمشاركة قرابة 150 محكّماً من الأكاديميين والمهندسين ذوي الخبرة والاختصاص.

وبيّنت أن اللجنة عملت خلال الدورة الحالية على تطوير المسابقة والارتقاء بها، ومن أبرز الإنجازات رقمنة إجراءات التقدم للمسابقة، واستحداث 11 جائزة جديدة، وتطوير نموذج التحكيم، وزيادة عدد المحكمين لكل مشروع، وتعزيز استقلالية التحكيم وسريته، بما يضمن دقة التقييم وعدالته وشفافيته.

وأضافت أن اللجنة تعمل على استكمال رقمنة عملية تقييم المشاريع في الدورات المقبلة، ضمن رؤيتها المستمرة لتطوير المسابقة والارتقاء بها.

وأكدت مراد أن طموح اللجنة لا يقتصر على أن تكون المسابقة محطة تنتهي بإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز، وإنما أن تتحول إلى منصة تربط الطالب بالجامعة، والمهندس بالصناعة، والفكرة بالفرصة، بما يتيح تحويل أفكار الطلبة إلى حلول ومشاريع حقيقية تخدم الأردن.

وثمّنت جهود أعضاء لجنة مشاريع التخرج والمحكمين الذين قدموا وقتهم وخبراتهم تطوعاً، إضافة إلى كوادر النقابة التي أسهمت في إنجاح المسابقة، معربة عن شكرها لأمانة عمّان الكبرى وغرفة صناعة عمّان على شراكتهما ودعمهما للمسابقة.

وفي ختام الحفل، الذي حضره نائب نقيب المهندسين من.احمد الفلاحات وأعضاء في مجلس النقابة، وإدارته الدكتورة م.هبة الزين، سلّم نقيب المهندسين مندوبة سمو الأميرة سمية بنت الحسن درعاً تقديرياً، كما تم تكريم مندوب امانة عمّان ورئيس غرفة صناعة عمان م.فتحي الجغبير، ورئيس وأعضاء لجنة مشاريع التخرج، إلى جانب تكريم الطلبة الفائزين في المسابقة والمشاريع المكرمة في مجالات القطاع الصناعي والمرور والنقل.