عقب الزيارة الملكية .. العيسوي يلتقي 300 وجها وممثلا من معان

العيسوي يلتقي 300 وجها وممثلا من معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية

العيسوي: تحسين مستوى معيشة الأردنيين وتوفير فرص العمل والإنتاج في صدارة الأولويات الملكية

العيسوي: المبادرات الملكية في معان ومختلف المحافظات تأتي لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب

المتحدثون: الزيارة الملكية لمحافظة معان تؤكد حرص الملك على الوقوف ميدانيا على احتياجات أبنائها وأولوياتها

المتحدثون: التوجيهات الملكية بتطوير الخدمات والبنية التحتية تعزز مسيرة التنمية في معان

مطالب المتحدثون تركزت على تحسين الخدمات والبنى التحتية وتوفير فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية

خبرني - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى محافظة معان الأربعاء، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، السبت، في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي الهاشمي، وجهاء وشيوخا وممثلين عن مختلف مناطق المحافظة، لمتابعة طلبات وأولويات المحافظة واحتياجات أبنائها، وبحث الأفكار والمقترحات ذات الأولوية، والتي لم يتسن بحثها خلال الزيارة الملكية.

ونقل العيسوي، في بداية اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وأداره محافظ معان خالد الحجاج، تحيات واعتزاز جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتقديرهما لأبناء وبنات محافظة معان، الذين ارتبط اسمهم على الدوام بمحطات وطنية راسخة، وبإسهامات أصيلة في مسيرة تأسيس الدولة الأردنية وبناء نهضتها وتطوير مؤسساتها المدنية والعسكرية.

وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية بعقد اللقاء تعكس نهجا أصيلا لدى القيادة الهاشمية في التواصل مع أبناء الوطن، والاستماع إليهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ومتابعتها مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي يواصل فيه جلالة الملك جهوده ومواقفه دفاعا عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فإن الأردن ومصالح أبنائه تبقى في صميم اهتمام جلالته.

وبين أن الإنسان الأردني وتحسين مستوى معيشته وتوفير مقومات الحياة الكريمة له، وتمكينه من فرص العمل والإنتاج، تقع في صدارة أولويات جلالة الملك، وهدفا أساسيا في مسيرة التنمية في جميع المجالات.

ولفت العيسوي إلى أن زيارات جلالة الملك المستمرة للدول الكبرى، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين لإنشاء مشاريع تنموية، تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توفير فرص العمل للأردنيين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن المبادرات الملكية التي يوجه جلالة الملك دائما بتنفيذها في معان وفي جميع محافظات المملكة، من مشاريع خدمية وتنموية، تأتي في إطار الاهتمام الملكي بتحسين نوعية الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأكد العيسوي أن اللقاء، يأتي بهدف الاستماع إلى الطلبات والأفكار والمقترحات التي يطرحها أبناء المحافظة، على أن يتم بعد ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لدراستها ومتابعتها، كل ضمن اختصاصه، وحسب الأولويات والإمكانات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها.

من جهتهم، أكد وجهاء وممثلو محافظة معان أهمية زيارة جلالة الملك إلى محافظة معان، ضمن النهج التواصلي الذي ينتهجه جلالته مع أبناء الوطن، والحرص على متابعة احتياجات المحافظات ميدانياً، بما يعزز مسارات التنمية والتحديث والاستجابة لأولويات المواطنين.

وثمن متحدثون التوجيه الملكي للحكومة ببحث إمكانيات تطوير الخدمات والبنية التحتية في المحافظة، وإدراج هذا الملف ضمن أولوياتها، مؤكدين أن هذا التوجيه يعكس حرص جلالة الملك على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مقومات التنمية فيها.

وأشادوا بتوجيه جلالة الملك باستمرار الزيارات الميدانية للمسؤولين، مؤكدين أن التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم على أرض الواقع يسهم في تحديد الأولويات بصورة أدق، وتسريع الاستجابة لها، وترجمة التوجيهات الملكية إلى مشاريع وخدمات تلبي احتياجات أبناء المحافظة.

وتناولت مداخلات الحضور جملة من الاحتياجات التنموية والخدمية في محافظة معان وألويتها وأقضيتها، مع التركيز على تعزيز عدالة توزيع المشاريع والوصول بالخدمات إلى المناطق البعيدة والأقل حظا، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين ويسهم في الحد من البطالة والفقر.

وشدد المتحدثون على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ومنحهم الأولوية في المشاريع والاستثمارات القائمة والجديدة، واستقطاب مصانع ومشاريع إنتاجية إلى مناطق المحافظة، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والجمعيات التعاونية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني وتقني تتواءم مع احتياجات سوق العمل، خاصة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والسياحة والتكنولوجيا.

وتركزت المطالب حول تحسين الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، وتأهيل مداخل المدن والبلدات، وتعزيز شبكات المياه ومعالجة ضعف التزويد في عدد من المناطق، إلى جانب استكمال مشاريع خدمية قائمة وتوفير احتياجات المرافق والقاعات العامة.

كما حظي القطاع الصحي باهتمام، إذ دعا المتحدثون إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتوفير التخصصات الطبية اللازمة، وتعزيز خدمات القلب والعناية الحثيثة وغسيل الكلى والأطفال، إلى جانب رفع جاهزية المراكز الصحية في المناطق الواقعة على الطرق الرئيسية والبعيدة عن مراكز المدن.

وفي قطاع التعليم والتأهيل، طرحت مطالب بإنشاء مدارس جديدة ومعالجة الاكتظاظ، وتطوير الكليات والمؤسسات التعليمية والتدريبية، وتسهيل وصول الطلبة إلى الجامعات، فضلا عن تعزيز فرص الخريجين في التعيين ومراعاة أقدميتهم وتحقيق قدر أكبر من العدالة في توزيع الوظائف بين مختلف مناطق المحافظة.

وركزت المداخلات على تنشيط الحركة السياحية وإيجاد قطاعات اقتصادية رديفة تقلل من تأثر المنطقة بتراجع السياحة، ودعم العاملين والمتضررين والمشاريع الصغيرة، إلى جانب تطوير المدينة ومرافقها لتكون جزءا متكاملا من التجربة السياحية، إضافة إلى دعم الجمعيات في مختلف مناطق المحافظة.

كما تناولت المداخلات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعوة إلى توسيع خدمات التعليم الدامج والتأهيل والتشغيل وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، إلى جانب مطالب مرتبطة بدعم القطاع الزراعي وحماية المزارع وتطوير الخدمات في التجمعات السكانية والقرى النائية.

وفي ختام اللقاء، أكد العيسوي أن ما طرحه الحضور من قضايا ومطالب وأفكار ومقترحات تم توثيقه، وسيتم وضع جلالة الملك بصورته، ليصار بعدها إلى متابعته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفقا للأولويات والإمكانات، وبما يتوافق مع البرامج والخطط الحكومية.

وجدد العيسوي التأكيد على أن أبواب الديوان الملكي الهاشمي، وبتوجيهات من جلالة الملك، ستبقى مفتوحة أمام أبناء معان وجميع الأردنيين، وأن لقاءات التواصل ستبقى مستمرة مع أبناء معان وأبناء الأردن كافة، لخدمة المواطنين والاستماع إليهم ومتابعة احتياجاتهم.