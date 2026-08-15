أبل تحذر مستخدمين في 110 دول من هجمات ببرمجيات تجسس خطيرة

خبرني - أرسلت شركة أبل دفعة جديدة من الإشعارات إلى عملاء تشتبه في أنهم تعرضوا للاستهداف ببرمجيات تجسس مأجورة قادرة على اختراق أجهزتهم.

وترسل عملاقة التكنولوجيا هذه الإشعارات من حين لآخر لتنبيه عملائها إلى أن أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك الخاصة بهم ربما تعرضت للاختراق بواسطة برمجيات تجسس تُستخدم عادةً من قبل الحكومات.

وقالت "أبل" لموقع "تك كرانش" إنها أرسلت الإشعارات يوم الخميس إلى مستخدمين استُهدفوا في 110 دول.

وتقول "أبل" إنها أبلغت حتى الآن في العموم عملاء في أكثر من 150 دولة، مما يعطي فكرة عن مدى انتشار برمجيات التجسس المستخدمة من قبل الحكومات حول العالم، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وأضافت "أبل" أنها حدثت تجربة المستخدم المتعلقة بهذه التحذيرات، وجعلت الوصول إلى المعلومات أسهل. وتُظهر نافذة الإشعارات للمستلم الإجراءات التي يمكنه اتخاذها الآن لحماية بياناته وجهازه. كما نشرت "أبل" صفحة دعم جديدة تُفصّل ماهية برمجيات التجسس، وما يمكن فعله في حال استهداف المستخدم.

ما هي برمجيات التجسس المأجورة؟

أوضحت "أبل" في صفحتها أن برمجيات التجسس المأجورة هي أدوات مراقبة متطورة تبيعها الشركات عادةً إلى جهات تابعة للدول أو حكومات، ثم تُستخدم لاستهداف أفراد محددين، مثل الصحافيين والنشطاء والسياسيين والدبلوماسيين.

وتكلف هجمات برمجيات التجسس المأجورة ملايين الدولارات، وتستهدف أفرادًا بعينهم بدرجة كبيرة. ولن يتعرض معظم المستخدمين أبدًا للاستهداف بهذه البرمجيات، لكنها في الوقت نفسه صعبة الاكتشاف والوقاية منها.

وأقرت "أبل" بأن تحقيقاتها "لا تصل أبدًا إلى اليقين المطلق"، لكن إشعاراتها "تنبيهات موثوقة للغاية تُشير إلى استهداف مستخدمٍ ما ببرمجيات تجسس مأجورة، ويجب التعامل معها بجدية بالغة".

وأوضحت الشركة أنها لا تستطيع الكشف عن طريقة تحديد هوية المُستهدفين، لأن الجهات الخبيثة قد تستخدم هذه المعلومات للتهرب من الكشف في المستقبل.

ولا يعني تلقي شخص ما هذا الإشعار بالضرورة أن بياناته تعرضت للاختراق بالفعل، لكنه يعني أن "أبل" اكتشفت نشاطًا على جهازه يتوافق مع هجوم باستخدام برمجيات تجسس مأجورة.

وتنصح "أبل" متلقي هذه التنبيهات بتفعيل وضع العزل (Lockdown Mode) لتشغيل مستوى حماية شديد على أجهزتهم. ويحظر هذا الوضع معظم مرفقات الرسائل، ومكالمات "فيس تايم"، والدعوات إلى خدمات أبل، وألبومات الصور المشتركة.