سورية .. الإعلان عن أول رحلة أوروبية إلى مطار دير الزور

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أمس الجمعة، ‏‏‏‏عن إطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة ‏‏‏‏بين مدينة كولن الألمانية ومطار دير الزور الدولي مطلع سبتمبر/أيلول المقبل في خطوة لربط المحافظة والمنطقة الشرقية في سورية بأوروبا.

وتأتي الخطوة بعد إقرار حزمة من المشاريع الصحية والتنموية في المنطقة الشرقية، ضمن مساعٍ حكومية للنهوض بالمستوى الخدمي للمنطقة التي عانت عقودا من التهميش.

رحلات أوروبية إلى دير الزور

وفي السياق، قال رئيس الهيئة عمر الحصري -بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن شركة ليف أفييشن (LEAV Aviation) الألمانية "ستبدأ بتسيير أولى رحلاتها اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل، ‏‏‏‏بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا" مضيفا أن الخطوة "تأتي ضمن خطة الهيئة العامة ‏‏‏‏للطيران المدني والنقل الجوي لربط دير الزور بالعالم، وتعزيز ‏‏‏‏حضورها على خارطة النقل الجوي الدولي، وفتح المزيد من ‏‏‏‏الوجهات أمام أهلنا في المنطقة الشرقية".‏

وأوضح أنه للمرة الأولى في تاريخ التشغيل التجاري للمطار، ‏‏‏‏يستقبل مطار دير الزور الدولي رحلة منتظمة لناقل جوي أوروبي، ‏‏‏‏في "خطوة تعكس تطور حركة النقل الجوي في سورية وتنامي ‏‏‏‏الربط الجوي مع أوروبا".‏

وكان الرئيس الشرع أعلن -في كلمة عبر تقنية الاتصال المرئي خلال افتتاح المطار في 5 أغسطس/آب الجاري- أن المطار تحول إلى صلة وصل بين الداخل والداخل، وبين ‌‏‌‏‌‏‌‏العالم الخارجي والداخل"، معلنا تنفيذ خطة ‌‏‌‏‌‏‌‏تنموية متكاملة للمنطقة الشرقية، تشمل تأهيل البُنى التحتية والقطاع الصحي والطرق والجسور، ‌‏‌‏‌‏‌‏وإنشاء مدينة صناعية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية.

مدينة دير الزور الصناعية

وتصل مساحة المدينة الصناعية في دير الزور إلى حوالي 2200 هكتار قابلة للتوسع إلى 2500 هكتار، بحسب نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان بعد اجتماعات مع محافظ دير الزور، الأسبوع الماضي، تناولت تأهيل البنية التحتية للمدينة.

وتوقع عبد الحنان، في تصريح، أن "تعمل حوالي 700 منشأة في المدينة الصناعية ما يؤمن حوالي 50 ألف فرصة عمل لأهالي المنطقة"، مشيرا إلى "وجود 60 طلبا حاليا للعمل في المدينة".

وسبق أن افتتحت وزارة الصحة السورية، في 10 من أغسطس/ آب الجاري، عددا من الأقسام والمشاريع الطبية النوعية في محافظة دير الزور أبرزها وضع حجر الأساس لمستشفى الأورام، ومركز تصنيع الأطراف الصناعية وقسم القثطرة القلبية.

كما أعلن الرئيس الشرع عن مشروع طريق دير الزور ـ دمشق بتكلفة تتراوح بين 275 و300 مليون دولار، وذلك بعد حوادث مرورية مأساوية، كان آخرها في 25 يوليو/تموز وأودى بحياة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين، بحسب وزارة الصحة السورية.