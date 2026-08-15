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حاكم تكساس يستنكر تخصيص مرافق عبادة للمسلمين بالمطارات

  • 15 أغسطس 2026
  • 20:34
حاكم تكساس يستنكر تخصيص مرافق عبادة للمسلمين بالمطارات

خبرني  - وجّه حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت بمراجعة المخصصات المالية لمطارين رئيسيين في الولاية على خلفية توفير مرافق وضوء للمسلمين.

وتشمل الإجراءات مطار دالاس فورت ورث الدولي، الذي يخطط لتركيب مرافق وضوء، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن، الذي أشار أبوت إلى أنه أنشأ بالفعل مرفق وضوء وغرفة صلاة ملحقة به.

وقال حاكم تكساس -في بيان نشره مكتبه أمس الجمعة- إن المطارات المملوكة للحكومة لا يجوز لها تفضيل دين على آخر، واصفا خطط مطار دالاس فورت ورث لتركيب هذه المرافق بأنها غير قانونية.

وأضاف أن وجود هذه المرافق يعطي معاملة خاصة لفئة محددة بناء على الدين، وهو ما اعتبره يخالف القانون.

وخاطب حاكم الولاية وزارة النقل الأمريكية رسميا، حيث طالب كلا من الوزارة وإدارة الطيران الفدرالية بفتح تحقيق بشأن المطارين.

كما أمر أبوت ببدء مراجعة شاملة للمنح المالية التي تقدمها الولاية للمطارين، مع إمكانية سحب المنح الحالية أو حظر تقديم منح مستقبلية.

 

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