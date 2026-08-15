اولى القاب ومباريات الموسم الانجليزي .. موعد مباراة أرسنال والسيتي في الدرع الخيرية والقنوات الناقلة

خبرني - يستهل أرسنال ومانشستر سيتي الموسم الكروي الجديد بمواجهة قوية على لقب الدرع الخيرية الإنجليزية، عندما يلتقي الفريقان غدا الأحد على ملعب برينسيباليتي في العاصمة الويلزية كارديف.

وتجمع المباراة أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ومانشستر سيتي، المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، في مواجهة تمثل باكورة مباريات الموسم الجديد.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

تقام مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأحد 16 أغسطس/آب 2026، وتنطلق صافرة البداية الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 15:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

وتقام المباراة على ملعب برينسيباليتي في كارديف، الذي يستضيف الدرع الخيرية للمرة الأولى منذ عام 2006، بعدما تعذر إقامة المباراة على ملعب ويمبلي بسبب ارتباطه بفعاليات أخرى.

القنوات الناقلة للمباراة

بي إن سبورتس 1

أرسنال يبحث عن بداية مثالية

يدخل أرسنال المباراة بصفته بطلا للدوري الإنجليزي، ويأمل المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا في منح فريقه دفعة قوية قبل انطلاق منافسات الدوري.

ويملك أرسنال ذكريات جيدة مع الدرع الخيرية، بعدما تغلب على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في نسخة 2023، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

كما أظهر الفريق جاهزية جيدة لركلات الترجيح خلال فترة الإعداد، بعدما حسم مواجهتي بوروسيا دورتموند وكومو من علامة الجزاء.

ماريسكا أمام أول اختبار رسمي مع سيتي

في المقابل، يخوض الإيطالي إنزو ماريسكا أول مباراة رسمية له على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي، خلفا للإسباني بيب غوارديولا.

وحقق سيتي نتائج جيدة خلال فترة الإعداد، إذ تغلب على فريق من نجوم الدوري الكوري وأتلتيكو مدريد بنتيجة واحدة (3-1)، بينما تعادل مع إنتر ميلان قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

ويأمل مانشستر سيتي في استعادة لقب الدرع الخيرية، الذي أحرزه آخر مرة عام 2024.

الغيابات والتشكيل المتوقع

يعاني أرسنال من بعض الغيابات الدفاعية، أبرزها يوريان تيمبر وويليام ساليبا، بينما تبدو مشاركة ديكلان رايس وبوكايو ساكا ومارتن زوبيمندي منذ البداية محل شك بعد عدم مشاركتهم في مباريات الإعداد.

ومن المنتظر أن يحصل الوافد الجديد برونو غيمارايش على فرصة المشاركة أساسيا، في حين يرجح أن يبدأ ديفيد رايا في حراسة المرمى.

أما مانشستر سيتي، فينتظر أن يبدأ النجم النرويجي إيرلينغ هالاند المباراة على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، بينما يغيب رودري بعد خضوعه لجراحة في الظهر.

ومن المرجح أن يعتمد ماريسكا على ماتيو كوفاتشيتش ونيكو غونزاليس في وسط الملعب، مع إمكانية مشاركة عمر مرموش أساسيا.

ماذا يحدث إذا انتهت المباراة بالتعادل؟

لن تمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، إذ يتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز بالدرع الخيرية.

وتشير هذه المعطيات إلى مواجهة متقاربة، خصوصا أن أرسنال اعتاد خوض ركلات الترجيح بنجاح خلال فترة الإعداد.