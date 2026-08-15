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بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

  • 15 أغسطس 2026
  • 19:40
بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

خبرني - أعلن البريد الأردني عن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وتتيح الخدمة لذوي النزلاء من إرسال الحوالات المالية عبر مكاتب البريد الأردني المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وفق الإجراءات المعتمدة وبكل سرعة وموثوقية وأمان وبسقف يصل إلى 100 دينار أسبوعيا؛ وذلك أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وكانت مديرية الأمن العام، أطلقت خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم، وتعزيز مسارات التحول الرقمي بما يحقق مزيداً من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات.

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