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جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي

  • 15 أغسطس 2026
  • 19:06
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي

خبرني  - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع الجامعي، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي لدى طلبتها، نفذت كلية الآداب والعلوم وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة مبادرة تطوعية توعوية هدفت إلى رفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على النظافة، والحد من الممارسات غير الحضارية في إلقاء النفايات، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة الجامعية.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من طلبة كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية في أعمال التنظيف وجمع النفايات، في خطوة تعكس وعي الطلبة، وترسخ ثقافة العمل التطوعي، وتؤكد على أن المحافظة على نظافة البيئة مسؤولية مشتركة من الجميع.

وبهذا الصدد أكد الأستاذ الدكتور محمد الخوالدة عميد كلية الآداب والعلوم حرص الكلية على دعم المبادرات التي تسهم في تنمية روح المبادرة والعمل التطوعي لدى الطلبة، مشيدًا بمشاركتهم الفاعلة في المبادرة، ومثمنًا جهود الدكتور قفطان الذنيبات في الإشراف على تنفيذها، وما عكسته من قيم إيجابية تعزز وعي الطلبة بأهمية المحافظة على البيئة.

بدوره أكد الدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة حرص العمادة على مواصلة تنفيذ أنشطة البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، مشيرًا إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، مما يسهم في إيجاد بيئة جامعية أكثر وعيًا والتزامًا بالممارسات السليمة تجاه النظافة والبيئة، مثمناً جهود قسم الأنشطة الطلابية في عمادة شؤون الطلبة ودوره في دعم وتنظيم المبادرات والأنشطة الطلابية التطوعية والمجتمعية، مؤكدًا على أهمية مواصلة هذه الجهود في تعزيز مشاركة الطلبة، وتنمية روح المبادرة لديهم، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية تجاه جامعتهم ومجتمعهم.

 

جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي
جامعة عمان العربية تنفذ مبادرة تطوعية للمحافظة على النظافة وتعزيز الوعي البيئي

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