الأحوال تصدر 1600 وثيقة و 950 شهادة رقمية السبت

خبرني - قالت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إن عدد الوثائق التي أصدرها عدد من مكاتبها يوم السبت بلغ نحو 1600 وثيقة و 950 شهادة رقمية.

وبحسب بيان للدائرة أشارت الى أنها مستمرة في دوام يوم السبت في المكاتب المشمولة بالقرار حتى نهاية آب الحالي، وهي: مكتب جوازات عمان، مكتب البطاقة الذكية في المبنى الرئيسي بطبربور، مكاتب وادي السير، والأشرفية، وتلاع العلي، وحي نزال، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وأوضحت أن استمرار دوام السبت يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير خيارات إضافية أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات والوثائق التي يحتاجون إليها، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان إنجاز معاملاتهم ضمن المدد المحددة.