*
الاحد: 16 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأحوال تصدر 1600 وثيقة و 950 شهادة رقمية السبت

  • 15 أغسطس 2026
  • 18:47
الأحوال تصدر 1600 وثيقة و 950 شهادة رقمية السبت

خبرني - قالت دائرة الأحوال المدنية والجوازات إن عدد الوثائق التي أصدرها عدد من مكاتبها يوم السبت بلغ نحو 1600 وثيقة و 950 شهادة رقمية.

وبحسب بيان للدائرة أشارت الى أنها مستمرة في دوام يوم السبت في المكاتب المشمولة بالقرار حتى نهاية آب الحالي، وهي: مكتب جوازات عمان، مكتب البطاقة الذكية في المبنى الرئيسي بطبربور، مكاتب وادي السير، والأشرفية، وتلاع العلي، وحي نزال، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وأوضحت أن استمرار دوام السبت يأتي في إطار حرص الدائرة على توفير خيارات إضافية أمام المواطنين لإنجاز معاملاتهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات والوثائق التي يحتاجون إليها، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين وضمان إنجاز معاملاتهم ضمن المدد المحددة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الحكومة: لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء
الحكومة: لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء
  • 2026-08-16 15:19
وزير الإدارة المحلية: ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار
وزير الإدارة المحلية: ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار
  • 2026-08-16 15:05
المهندس حدادين يقترح فتح مسارات الباص السريع امام السيارات وفق ضوابط
المهندس حدادين يقترح فتح مسارات الباص السريع امام السيارات وفق ضوابط
  • 2026-08-16 14:48
الاردن .. عملية نادرة ومعقدة لطفل بعمر عامين تنتهي بنجاح
الاردن .. عملية نادرة ومعقدة لطفل بعمر عامين تنتهي بنجاح
  • 2026-08-16 14:37
بدء الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم
بدء الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم
  • 2026-08-16 14:23
تحويلات وأعمال قشط و تعبيد في شارع الحرية
تحويلات وأعمال قشط و تعبيد في شارع الحرية
  • 2026-08-16 14:14