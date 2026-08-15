التربية توضح موعد إعلان نتائج التوجيهي لجيل 2009

خبرني - تتجه وزارة التربية والتعليم إلى إعلان نتائج امتحانات الصف الحادي عشر لطلبة جيل 2009، ضمن الجزء الأول من نظام الثانوية العامة «التوجيهي» الجديد الممتد على عامين، وسط ترقب أكثر من 133 ألف طالب وطالبة وذويهم للموعد الرسمي لإعلان النتائج.

وأكدت الوزارة، وفق تصريحات لإدارة الامتحانات والناطق الإعلامي باسمها محمود حياصات، أن نتائج توجيهي جيل 2009 ستعلن خلال النصف الثاني من شهر آب الحالي، وقبل 20 آب 2026، وذلك بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية.

وتواصل الكوادر المختصة في الوزارة العمل على المراحل النهائية لإعداد النتائج، تمهيداً لاعتمادها رسمياً وإتاحتها للطلبة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة فور صدور قرار إعلانها.

4 مباحث تشكل 30% من معدل التوجيهي

وكان طلبة المسار الأكاديمي من جيل 2009 قد تقدموا للامتحانات المشتركة خلال الفترة من 23 إلى 30 تموز الماضي، وشملت أربعة مباحث رئيسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتاريخ الأردن، والتربية الإسلامية.

وتشكل نتائج هذه المباحث 30% من المعدل النهائي لشهادة الثانوية العامة ضمن النظام الجديد، فيما يستكمل الطلبة النسبة المتبقية في الصف الثاني عشر من خلال أربعة مباحث تخصصية، يتم اختيارها وفق الحقل الدراسي.

وتمثل نتائج المرحلة الحالية محطة مهمة في المسار الدراسي للطلبة، قبل انتقالهم إلى السنة الثانية واستكمال المباحث التخصصية التي ستسهم في تحديد الجزء الأكبر من المعدل النهائي للثانوية العامة.

كيف يحصل الطلبة على النتائج؟

خصصت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قنوات إلكترونية للاستعلام عن النتائج فور اعتمادها رسمياً، من أبرزها تطبيق «سند» والموقع الإلكتروني المخصص لنتائج الثانوية العامة.

ويمكن للطلبة الذين فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق «سند» الوصول إلى نتائجهم بعد تسجيل الدخول، فيما يستطيع بقية الطلبة الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال رقم الجلوس وتاريخ الميلاد.

ويأتي ترقب نتائج جيل 2009 بعد إعلان نتائج جيل 2008 في 10 آب 2026، والتي بلغت فيها نسبة النجاح العامة 65.3%، وفق الأرقام المعلنة.

ومن المنتظر أن تحسم وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لإعلان نتائج جيل 2009 ضمن الفترة المحددة، بعد الانتهاء من جميع عمليات التدقيق والمراجعة، تمهيداً لإتاحتها للطلبة إلكترونياً.