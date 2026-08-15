ميتا تطلق ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد الاحتيال في واتساب

خبرني - تطلق شركة ميتا ميزة اختيارية جديدة للتنبيه من عمليات الاحتيال في تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، تستخدم التعلم الآلي على الجهاز لرصد الرسائل المشبوهة.

وكانت "ميتا" قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام أيضًا ميزة لاكتشاف عمليات الاحتيال المرتبطة بطلبات ربط الأجهزة على "واتساب".

وتعرض ميزة "Scam Alert" الجديدة، التي يجري طرحها حاليًا ضمن نسخة تجريبية محدودة، تحذيرًا للمستخدمين إذا بدا أن المحادثة تنطوي على عملية احتيال، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وإذا حدد نموذج الذكاء الاصطناعي أن رسالة ما تمثل محاولة احتيال محتملة، فسيظهر للمستخدم تحذير داخل المحادثة، لا يكون مرئيًا للطرف الآخر.

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم أن يقرر ما يريد فعله: حظر الشخص أو الإبلاغ عنه أو مواصلة المحادثة. وإذا رأى المستخدم أن التحذير ظهر عن طريق الخطأ، فيمكنه تحديد المحادثة على أنها موثوقة، وعندها يُزال التحذير ولن تعود ميزة "Scam Alert" إلى وضع علامة على تلك المحادثة مرة أخرى.

وإذا حدد المستخدم أنه يثق في محادثة ما، فيمكنه أيضًا اختيار مشاركة آخر 5 رسائل تلقاها مع "واتساب"، للمساعدة في تحسين دقة الميزة.

ومع أكثر من 3 مليارات مستخدم، يُعد "واتساب" أحد أكبر ساحات نشاط المحتالين، بما في ذلك عمليات الاحتيال المرتبطة بالتحويلات المالية وعمليات احتيال "ذبح الخنازير".

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية إن ضحايا أبلغوا عن خسارة 425 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال عبر تطبيق "واتساب" وحده، من إجمالي تجاوز 2.1 مليار دولار خُسرت بسبب عمليات الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2025.