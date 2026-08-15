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الأردن.. 24.84 مليون يورو القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين لكرة القدم

  • 15 أغسطس 2026
  • 16:51
الأردن 2484 مليون يورو القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين لكرة القدم

خبرني - بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأندية دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، حتى الآن، نحو 24.84 مليون يورو، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في رصد القيم السوقية للاعبين والأندية.

وتصدر الفيصلي قائمة أندية الدوري من حيث القيمة السوقية، بإجمالي بلغ 5.93 مليون يورو، يليه الحسين إربد بـ 5.83 مليون يورو، ثم الوحدات بـ3.34 مليون يورو.

وحل السلط في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 2.50 مليون يورو، يليه شباب الأردن بـ1.98 مليون يورو، ثم الجزيرة بـ1.36 مليون يورو، والبقعة بـ1.31 مليون يورو، والرمثا بـ1.14 مليون يورو.

وبلغت القيمة السوقية لفريق دوقرة 825 ألف يورو، فيما سجل العربي 650 ألف يورو، ليصل إجمالي القيمة السوقية لأندية دوري المحترفين إلى نحو 24.84 مليون يورو.

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