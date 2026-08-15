مدير الأمن العام يكرّم عددا من الضباط المتقاعدين

خبرني - كرّم مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، عدداً من الضباط المتقاعدين، تقديراً لما قدموه من عطاء مخلص وجهود متميزة خلال سنوات خدمتهم في مديرية الأمن العام، وإسهاماتهم الفاعلة في تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن.

وأكد اللواء المعايطة، خلال لقائه بالمكرّمين، أن مديرية الأمن العام تنظر بكل فخر واعتزاز إلى أبنائها المتقاعدين الذين شكّلوا على مدار سنوات خدمتهم نموذجاً في الانضباط والكفاءة والتفاني، وأسهموا بدور بارز في مسيرة التطوير والتحديث التي شهدتها المديرية.

وأشار إلى أن هذا التكريم يُجسد نهج مديرية الأمن العام في ترسيخ قيم الوفاء والعرفان لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن وحماية مكتسباته، مؤكداً أن ما قدموه من خبرات وتضحيات سيبقى محل تقدير واحترام.

من جانبهم، أعرب الضباط المكرّمون عن شكرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس اهتمام مديرية الأمن العام بأبنائها المتقاعدين وحرصها على استمرار التواصل معهم، مؤكدين أن خدمة الوطن ستبقى وسام فخر يعتزون به ومسؤولية يواصلون حمل رسالتها.