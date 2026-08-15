الاتحاد يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الزاكي مدربا للنشامى

خبرني - يستعد الاتحاد الأردني لكرة القدم لتقديم مدرب المنتخب الوطني الأول الجديد، المغربي بادو الزاكي، خلال مؤتمر صحفي يعقد عند الثانية عشرة ظهر الخميس 20 آب، في مقره، للحديث عن أبرز ملامح المرحلة المقبلة مع النشامى خلال الاستحقاقات القادمة.

ويدعو الاتحاد ممثلي وسائل الإعلام المعتمدة إلى حضور حفل التقديم وتغطية المؤتمر الصحفي.

وكان الاتحاد أعلن مؤخرا تعاقده مع الزاكي لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدة عام، يجدد باتفاق الطرفين، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويتمتع الزاكي بمسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، حيث كان حارس مرمى المنتخب المغربي الذي حقق إنجازا تاريخيا في نهائيات كأس العالم 1986، ببلوغ دور الـ16 للمرة الأولى، كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1986، وترك بصمة مميزة خلال مسيرته الاحترافية مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد الزاكي المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2004، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، أبرزها الوداد الرياضي، والفتح الرباطي، والكوكب المراكشي، واتحاد طنجة، إلى جانب منتخبي السودان والنيجر.



