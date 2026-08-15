سيلينا غوميز تواجه اتهامات بالاحتيال .. من مستثمرين دعموها

خبرني - رفع عدد من المستثمرين دعوى قضائية ضد المغنية والممثلة الأميركية سيلينا غوميز، متهمين نجمة مسلسل "Only Murders in the Building" بارتكاب عملية احتيال عبر إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببناء شركتها الناشئة المتخصصة في الصحة النفسية والترويج لها.

لاسيما أن المدعين كانوا قد استثمروا ما يقرب من 1.2 مليون دولار في شركة Wondermind Global، التي أُطلقت عام 2021 بهدف مساعدة المستخدمين على تعزيز "اللياقة الذهنية"، وفقاً للدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير.

وقال المستثمرون إنهم أُبلغوا بأن غوميز، التي تُعد من أكبر المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 500 مليون متابع، ستشارك بصورة فعالة في بناء الشركة بصفتها مسؤولة التسويق، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

لكنهم أكدوا أن غوميز وقادة آخرين في الشركة أخفقوا في الوفاء بوعودهم، بما في ذلك إنشاء تطبيق للهواتف المحمولة.

إلى ذلك، قال المستثمرون في الدعوى: "زُعم أن غوميز وقّعت عقداً يلزمها بأداء مهام محددة، ثم تجاهلته".

كما أضافوا "لم يكن هناك مشروع حقيقي قيد التنفيذ، ناهيك عن مشروع مربح".

كذلك قال المدعون إن الشركة فشلت في الوفاء "حتى بأبسط التزاماتها، مثل دفع مستحقات الموظفين والمورّدين في الوقت المناسب".

هذا وأوضحت الدعوى أن المدعين لم يكونوا على علم بالمشكلات التي تواجهها الشركة إلا بعد نشر تقرير إخباري على الإنترنت كشف عنها في سبتمبر/أيلول 2025.

فيما طالب المستثمرون باسترداد أموال استثماراتهم، إضافة إلى الرسوم والنفقات القانونية.

يشار إلى أن غوميز التي أعلنت إصابتها بمرض الذئبة الحمراء (Lupus)، وخضعت لعملية زرع كلية عام 2017، تُعد من أبرز المدافعين عن قضايا الصحة النفسية. كما تشغل منصب سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونيسف.