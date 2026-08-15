الضمان الاجتماعي توضِّح إجراءات تقديم طلب شمول المنشأة إلكترونيا

خبرني - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي خطوات شمول المنشأة إلكترونيًّا بالضمان الاجتماعي خاصة للمنشآت الفردية الفعّالة التي وصلت إليها إشعارات التَّبليغ، وذلك لتصويب أوضاعهم قبل انتهاء مهلة الـ (15) يومًا المُحدَّدة وتفاديًا لترتُّب أي فوائد أو غرامات ماليّة.

وأكَّدت المؤسَّسة أنَّ خطوات شمول المنشأة إلكترونيًّا بالضمان الاجتماعي سهلة، إذ أرفقت دليلًا تفصيليًّا يُمكِّن المواطنين اتِّباع الخطوات المُتسلسلة عبر موقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى أنَّ أولى الخطوات تتمثَّلأ بِـ الدخول إلى موقع المؤسَّسة الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والانتقال إلى قائمة "الخدمات الإلكترونية"، ثمَّ اختيار خدمة "شمول منشأة" وإكمال تعبئة باقي البيانات المطلوبة.

وأضافت أنَّ الخطوة الثانية تشمل إدخال معلومات الشركاء في حال وجودهم ثمَّ معلومات ضابط الارتباط، يليها إرفاق الوثائق المطلوبة ثمَّ التأشير داخل مربع "الإقرار بصحة البيانات المُقدَّمة"، والضَّغط على زر "إرسال الطلب".

ولفتت المؤسسة إلى أنَّها نشرت فيديو يشير لإجراءات شمول المنشأة إلكترونيًّا بأحكام قانون الضَّمان الاجتماعي، وذلك عبر الرابط التالي (https://youtu.be/wq_TfTZEV8E)، فيما نشرت دليلًا تفصيليًّا عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي https://bit.ly/4ckXnnn

وبيَّنت أنَّه فور إرسال الطلب، ستصل رسالة نصية (SMS) إلى هاتف ضابط الارتباط / صاحب العمل تُفيد باستلام الطلب لدى فرع الضمان المعني، ولاحقاً سيتم إرسال رقم ضمان المنشأة إلى ضابط الارتباط لمراجعة فرع الضمان المعني لتحديث البيانات، ومن ثم الدخول إلى حساب المنشأة عبر الخدمات الإلكترونية باستخدام (رقم ضمان المنشأة وكلمة السر) لتقديم طلب "إرسال حركات السريان" للعاملين.