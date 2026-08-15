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زلزال يهز غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارًا بمبان وسيارات

  • 15 أغسطس 2026
  • 14:12
زلزال يهز غرناطة الإسبانية ويلحق أضرارًا بمبان وسيارات

خبرني - ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات مدينة ​غرناطة في جنوب إسبانيا في ‌الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذكرت حكومة المنطقة أن أضرارا ​لحقت بمنازل وسيارات لكن ​دون تسجيل إصابات.

وهز الزلزال منطقة ⁠أليندين بعد الساعة الواحدة صباحا ​بقليل.

وعرضت قناة تي.في.إي التلفزيونية الإسبانية ​صورا لحطام متناثر في الشوارع وأضرار لحقت ببعض السيارات في المدينة السياحية ​الشهيرة. وأنقذت خدمات الطوارئ في ​إقليم الأندلس عددا من الأشخاص من مبان ‌متضررة.

وقال ⁠أنطونيو سانث كابيو نائب رئيس حكومة إقليم الأندلس في منشور على إكس إن السلطات ​أعلنت حالة ​طوارئ.

وأضاف "إذا ⁠كنتم في غرناطة وشعرتم بالزلزال وأنتم بخير ولم ​يلحق ضرر بمنازلكم، فتحلوا ​بالهدوء ⁠وتجنبوا الدخول إلى المباني والخروج منها دون ضرورة".

وتابع "في الشارع، ابتعدوا ⁠عن ​الواجهات والشرفات والجدران ​وغيرها من الأشياء التي قد تسقط".
 

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