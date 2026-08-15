شكر وعرفان على واجب العزاء

بسم الله الرحمن الرحيم

تتقدم أسرة فقيدنا الغالي، وأبناء وأحفاد المرحوم الحاج علي سليمان الرواشدة (ابو شاهر)، وفي مقدمتهم أشقاؤه الدكتور إبراهيم بشير الرواشدة، مؤسس ورئيس جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا (JAD)، والمحامي محمد بشير الرواشدة، والمحامي علي بشير الرواشدة، ونجله المحامي صهيب مهند الرواشدة، وعشيرة الرواشدة في الأردن عامة، وفي الكرك خاصة، بأسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، لما أحاطا به فقيدنا وأسرتنا من كريم الرعاية وصادق المواساة، بإرسال برقيتي تعزية، وإيفاد معالي مدير مكتب جلالة الملك السيد علاء البطاينة، لتقديم واجب العزاء في موقف هاشمي كريم كان له بالغ الأثر في نفوسنا.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى ألمانيا الدكتور فايز خوري، وأصحاب المعالي الوزراء الحاليين والسابقين، والسادة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وأصحاب العطوفة، وقادة وكبار ضباط ومرتبات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ونقيب الأطباء وأعضاء مجلس نقابة الأطباء ، ومجلسي نقابتي المحامين والمقاولين.

والأطباء والمحامين، والصحفيين والإعلاميين، وشيوخ ووجهاء العشائر، وأبناء الأسرة الأردنية الواحدة، من أهل وأقارب وزملاء وأصدقاء، في الوطن وخارجه، وكل من شاركنا واجب العزاء بوفاة فقيدنا الغالي، المرحوم بإذن الله مهند بشير الرواشدة (أبو صهيب)، حضورًا أو اتصالًا أو برسالة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد كان لمواساتكم الصادقة ومواقفكم الكريمة أبلغ الأثر في التخفيف من مصابنا، فلكم منا خالص الشكر وعظيم التقدير، سائلين الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم.

كما نخص بالشكر كافة الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام التي أسهمت في نشر خبر الوفاة والنعي والتعازي، وإيصال مشاعر المواساة إلى أهل الفقيد وذويه.

ونلتمس العذر ممن حالت ظروفه دون المشاركة أو الحضور، ونقدّر للجميع مشاعرهم الصادقة ومواقفهم الكريمة.

نسأل الله أن يحفظ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الهاشمية، وأن يحفظ الأردن وأهله من كل مكروه، وأن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون