أمنية شريك الاتصالات الرسمي لحفل ماريلين نعمان في المدرج الروماني

خبرني – ضمن حضورها المستمر في الفعاليات التي تعكس اهتمامات الجيل الجديد وتحتفي بالإبداع والمواهب، شاركت أمنية، إحدى شر اكات Beyon ، والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، كشريك الاتصالات الرسمي لحفل الفنانة والممثلة اللبنانية ماريلين نعمان، الذي أقيم في 14 آب 2026 على خشبة المدرج الروماني في عمّان، بحضور جماهيري واسع.

وجمع الحفل جمهوراً من محبي الموسيقى في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والتاريخية في العاصمة، ضمن تجربة موسيقية معاصرة تعكس حضور جيل جديد من الفنانين العرب الذين يقدمون أصواتاً وتجارب مختلفة لجمهورهم.

وقالت دينا الداوود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية: "نحب أن نكون حيث توجد الطاقة الجديدة؛ مع المواهب التي تقدم شيئاً مختلفاً، ومع التجارب التي يتفاعل معها الناس فعلاً. ماريلين تمثل جيلاً جديداً من الفنانين الذين صنعوا علاقة حقيقية مع جمهورهم بأسلوبهم وصوتهم الخاص، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه التجربة مع جمهورها في عمّان."

وشهد الحفل حضوراً تفاعلياً لأمنية، أتاح للجمهور التواصل مع العلامة التجارية والاستمتاع بتجارب مصاحبة للأمسية، في انعكاس لحرص أمنية على أن يكون حضورها قريباً من جمهورها ومن اهتماماتهم.

وتواصل أمنية حضورها في الموسيقى والرياضة والترفيه وغيرها من المجالات التي تهم جمهورها، من خلال شراكات وتجارب تحتفي بالإبداع والطاقة الجديدة، وتقرّب العلامة التجارية من الناس واللحظات التي تعني لهم.