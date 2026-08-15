مدير عام الجمارك يفتتح قاعة كبار العملاء في جمرك عمان / الماضونة لتعزيز جودة الخدمات

افتتح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك قاعة كبار العملاء في مبنى جمرك عمان الماضونة في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير بيئة استقبال تليق بكبار الزوار والوفود الرسمية بما يعكس التزام دائرة الجمارك بتطوير مرافقها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.

وجُهزت القاعة وفق متطلبات توفر أعلى مستويات الراحة والخصوصية بما يسهم في تسهيل إجراءات استقبال الضيوف والوفود الرسمية وإنجاز معاملاتهم بكفاءة وسرعة وبما يعزز الصورة المؤسسية المتميزة لدائرة الجمارك.

وأكد العكاليك أن افتتاح القاعة يأتي ضمن خطط الدائرة المستمرة لتحديث بنيتها التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وتحسين تجربة متلقي الخدمة بما ينسجم مع مسارات التحديث الإداري وتوجهات الحكومة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وتميزاً.

وأشار إلى أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لتعزيز بيئة العمل وتوفير مرافق حديثة تلبي احتياجات المراجعين والضيوف مؤكداً أن تطوير المرافق والخدمات يأتي ضمن نهج متكامل لترسيخ مفهوم الثقافة المؤسسية وجعل المواطن ومتلقي الخدمة محوراً أساسياً في جميع أعمال الدائرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دائرة الجمارك الأردنية المتواصلة لتطوير مراكزها الجمركية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ قيم الثقافة المؤسسية المواطن محور الاهتمام ويضع جودة الخدمة ورضا متلقيها في مقدمة الأولويات .