في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل

خبرني - أكد الاستاذ الدكتور أحمد حمدان القائم بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية في لقاء مع التلفزيون الأردني في برنامج “ يسعد صباحك ” على حضور جامعة عمان الاهلية محليا وعالميا في التصنيفات الدولية في تصنيفي التايمز والكيو.اس من أ فضل 500 جامعة في العالم ، وفي الأردن من أولى الجامعات ، حيث صنفت من 401-500 بالت ا يمز و 643 بالكيو . اس عالمياً ، وهو فخر لنا جميعا وللوطن .

جاء ذلك ، بحضو ر الطلبة الاوائل في الثانوية العامة 2026 بهذا اللقاء ، حيث أشاد الاستاذ الدكتورأحمد حمدان بجهودهم و بدور الاهل في دعم ابنائهم للوصول الى النجاح بتفوق في الثانوية العامة ، مؤكدا على ضرورة الاخذ برغباتهم بالت خ صص الذي يرغبون وايضا اختيار التخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل في ظل الذكاء الصناعي و التطور التقني ، مشددا على ضرورة اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل الى جانب الشهادة الجامعية .

واكد ان جامعة عمان الاهلية واسترشادا بالتوجهات الملكية السامية نحو التعليم التقني والامن الغذائي ، اولت هذ الجانب الاهتمام الكبير واخذت بالتخصصات الحديثة في التعليم التقني وفي تكنولوجيا صناعة الغذاء وفي وسائل الرياضة ، وأيضا في مجالات الهندسة وتخصصات الـ BTEC والأعمال والأمن السيبراني وتحليل البيانات وفي التخصصات الصحية " الطبية " وغيرها ، وأدخلت الذكاء الصناعي بكافة التخصصات.