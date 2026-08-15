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  • في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل

في لقاء مع التلفزيون الأردني .. أ.د.حمدان : تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل

  • 15 أغسطس 2026
  • 13:18
في لقاء مع التلفزيون الأردني أدحمدان تخصصات عمان الاهلية متوائمة مع التطوّرالسريع في سوق العمل

خبرني - أكد الاستاذ الدكتور أحمد حمدان القائم بأعمال رئيس جامعة عمان الأهلية في لقاء مع التلفزيون الأردني في  برنامج يسعد صباحك على حضور جامعة عمان الاهلية محليا وعالميا في التصنيفات الدولية في تصنيفي التايمز والكيو.اس من أفضل 500 جامعة في العالم ، وفي الأردن من أولى الجامعات ، حيث صنفت من 401-500 بالتايمز و 643 بالكيو.اس عالمياً ،  وهو فخر لنا جميعا وللوطن .

جاء ذلك ، بحضورالطلبة الاوائل في الثانوية العامة 2026 بهذا اللقاء ، حيث أشاد الاستاذ الدكتورأحمد حمدان بجهودهم و بدور الاهل في دعم ابنائهم للوصول الى النجاح بتفوق في الثانوية العامة ، مؤكدا على ضرورة الاخذ برغباتهم بالتخصص الذي يرغبون وايضا اختيار التخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل في ظل الذكاء الصناعي و التطور التقني ، مشددا على ضرورة اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل الى جانب الشهادة الجامعية .

واكد ان جامعة عمان الاهلية واسترشادا بالتوجهات الملكية السامية نحو التعليم التقني والامن الغذائي ، اولت هذ الجانب الاهتمام الكبير واخذت بالتخصصات الحديثة في التعليم التقني وفي تكنولوجيا صناعة الغذاء وفي وسائل الرياضة ، وأيضا في مجالات الهندسة وتخصصات الـ BTEC والأعمال والأمن السيبراني وتحليل البيانات وفي التخصصات الصحية " الطبية " وغيرها ، وأدخلت الذكاء الصناعي بكافة التخصصات.

 

 

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