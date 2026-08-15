مصلحة النشامى...أم مصلحة الزاكي !إن وراء الاكمة... ما وراءها.. !

ماذا لو طالت فترة تعافي(والدة) مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، بادو الزاكي، والذي لم يصل للآن!ترى هل نرسل النشامى للمغرب الشقيق، كي يتدربوا بالقرب من مدربهم ؟ أم إنه سيلتقي لاعبيه في إيام التوقف الدولي، ( الفيفا دي) ، ام أن التدريب سيكون عن بعد؟.، وعلى افتراض ان الزاكي استلم عملياً دفة المنتخب ، ومن ثم _ لا سمح الله _ عاودت الظروف الصحية احد افراد عائلته، فماذا نفعل إن اضطُر للسفر. ان لم تخدعني فراستي، فاعتقد ان وراء الاكمةما وراءها، فالزاكي ومن قبله (عموتة) ، لديهم ما يجعلهم يتذرعون به لأسباب معينة.

وما اريد ان أؤكد عليه ،ان مصلحة النشامى فوق كل إعتبار، حتى ولو كان هنالك ما يدعو لتأخر وصول المدرب الجديد، فلسنا نملك ترفاً في الوقت ، وكأس آسيا على الأبواب ، ودوري المحترفين كذلك ،فهو بحاجة لمراقبة اللاعبين كافة ،حتى يتسنى له انتقاء أفراد تشكيلته بروية ، وبخاصة إن بعض النجوم الجدد المتوقع انضمامهم للنشامى ينتظرونه على احرِّ من الجمر، فمتى سيتابعهم ، وكيف سيتعامل مع آخرين انقضى زمنهم.....

والله من وراء القصد.

