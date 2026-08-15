الفيصلي يغلق تدريباته استعدادًا لمواجهة الوحدات في السوبر

خبرني - أغلق الجهاز الفني لفريق الفيصلي، بقيادة المدرب طارق مصطفى، تدريبات الفريق اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لمواجهة الوحدات يوم الجمعة المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر.

وقرر الجهاز الفني فتح التدريب أمام وسائل الإعلام يوم الاثنين المقبل لمدة 15 دقيقة فقط، على أن تستكمل الحصة التدريبية بعيدًا عن التغطية الإعلامية.

ودعا المتحدث الرسمي للنادي أمجد المجالي جماهير الفيصلي والناشطين والصفحات والمنصات الداعمة للنادي إلى المحافظة على سرية التدريبات خلال الفترة المقبلة، بما يخدم توجهات الجهاز الفني في وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وخطط الأداء قبل المواجهة المرتقبة.

ويواصل الفيصلي تحضيراته للمباراة وسط تركيز فني وبدني، بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة لخوض نصف نهائي كأس السوبر.