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الدولي التونسي نسيم هنيد يصل الأردن تمهيداً للانضمام إلى الرمثا

  • 15 أغسطس 2026
  • 12:49
الدولي التونسي نسيم هنيد يصل الأردن تمهيداً للانضمام إلى الرمثا

خبرني - وصل الدولي التونسي نسيم هنيد، اليوم، إلى مطار الملكة علياء الدولي، قادماً إلى الأردن، تمهيداً للانضمام إلى صفوف نادي الرمثا الرياضي.
ويشغل هنيد مركز قلب الدفاع، وهو من مواليد 12 مارس 1997 في مدينة جرجيس التونسية، ويبلغ طوله 1.92 متر، ويمتلك خبرة واسعة على المستويين المحلي والدولي.
وخاض المدافع التونسي الموسم الماضي مع النجم الساحلي التونسي، كما سبق له تمثيل النادي الصفاقسي التونسي، وأيك أثينا اليوناني، والسيلية القطري، إلى جانب مشاركته مع المنتخب التونسي الأول.
ومن المقرر أن يخضع هنيد، غداً، للفحوصات الطبية اللازمة، تمهيداً لاستكمال إجراءات انضمامه إلى كتيبة الغزلان.
 

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