الحكومة: 71% نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2026

خبرني - بلغ مستوى النضج في الخدمات الحكومية الرقمية في الأردن 71% خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت وسعت الحكومة استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وفق تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام2026.

وأظهر التقرير تحديد خمس حالات ذات أولوية لتطوير واستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) في خمس جهات حكومية، تمهيدا لتوسيع نطاق استخدامها خلال النصف الثاني من العام.

وفي مسار التحول الرقمي، أُعد الإصدار الأول من الإطار الوطني للتحول الرقمي بهدف توحيد المعايير ورفع مستوى نضج الجهات الحكومية في تطبيق الممارسات الرقمية، فيما احتل الأردن المرتبة 49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وفي مجال إدارة البيانات، جرى تنفيذ البرنامج الوطني للبيانات واستكمال تقييم نضج البيانات لجميع الوزارات وإدراجها ضمن البرنامج، إلى جانب تدريب 23 فريق بيانات حكوميا لتعزيز القدرات الوطنية في إدارة البيانات واستخدامها في دعم صنع القرار.

كما يجري تطوير المنظومة الرقمية للتشريعات والامتثال ضمن مشروعي "RegTech" و"Policy Ops"، بما يشمل حصر التشريعات واستكمال رقمنتها بصيغ إلكترونية قابلة للقراءة والبحث، تمهيدا لبناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة التشريعات والسياسات.

وذكر التقرير أن المرحلة المقبلة ستنتقل من التركيز على إنجاز المشاريع والمخرجات إلى قياس أثرها على جودة الخدمات وكفاءة العمل الحكومي وتجربة المواطنين، مع إعداد مؤشرات وطنية لقياس الأداء والأثر ونشر نتائجها دوريا وإتاحتها للجمهور.

ووفقا للتقرير، أنجزت الحكومة 92% من مستهدفات النصف الأول من عام 2026 ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا، على أن تركز المرحلة المقبلة على قياس الأثر الفعلي لمشاريع التحديث ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية.