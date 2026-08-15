زوجة حسام حسن تكشف تفاصيل مشاجرتها مع طليقته (فيديو)

خبرني - كشفت دان آدم، زوجة مدرب المنتخب المصري حسام حسن، تفاصيل مشاجرة وقعت داخل أحد فنادق الساحل الشمالي، متهمة طليقة زوجها وأبناءه بالاعتداء عليها.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من المشاجرة التي وقعت خلال وجود دان آدم وطليقة حسام حسن وأبنائه في أحد فنادق الساحل الشمالي.

وروت دان، في بيان لها، تفاصيل الواقعة من وجهة نظرها، موضحة أنها كانت عائدة من حفل للفنان محمد رمضان، قبل أن تتوجه إلى إحدى المناطق التابعة للفندق وتجلس هناك.

وقالت إنها فوجئت، بحسب روايتها، باقتراب اثنين من أبناء حسام حسن منها والاعتداء عليها من الخلف، فيما حضر أبناؤه الأكبر سنًا من ناحية أخرى، لتتطور الأمور سريعًا إلى مشاجرة.

وأضافت أن طليقة حسام حسن لم تكن موجودة أمامها في بداية الواقعة، قبل أن تظهر لاحقًا، مشيرة إلى أنها ألقت فنجانًا من القهوة الساخنة على وجهها، وهو ما تسبب في صدمتها ودفعها إلى الصراخ ومحاولة الابتعاد عن المكان.

وأوضحت دان أنها تعرضت خلال المشاجرة للضرب والسحل، مضيفة أن إحدى بنات حسام حسن أمسكت بها من شعرها وسحبتها من مكان جلوسها باتجاه منطقة الكافيه والطعام.

ولفتت إلى أن المشاجرة لم تقتصر عليها، مؤكدة أن أبناءها تعرضوا هم أيضًا للضرب، قبل أن تحاول إخراجهم من المكان وإبعادهم عن الاشتباك.

وبحسب رواية دان، كان حسام حسن موجودًا أثناء المشاجرة، إلا أنها أشارت إلى أنه لم يتمكن من السيطرة على الموقف أو إنهائه في ذلك الوقت.

وأضافت أنها اصطحبت أبناءها بعد ذلك إلى خارج المكان، ثم توجهت إلى منطقة البحر، قبل وصول قوات النجدة إلى موقع الفندق، موضحة أن الحديث دار حول تحرير محضر بشأن الواقعة.

وأكدت دان آدم أنها تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طليقة حسام حسن وأبنائه، على خلفية ما قالت إنه اعتداء تعرضت له خلال المشاجرة.

وفي المقابل، نقلت تصريحات صحافية عن شهود عيان أن حسام حسن فقد الوعي خلال الواقعة، ولم يتمكن من السيطرة على أبنائه من طليقته. وتبقى هذه التفاصيل، في ظل تضارب الروايات، مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والإجراءات القانونية.