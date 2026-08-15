وزارة الصحة في غزة: منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا

خبرني - حذر مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة في غزة مازن العرايشي، السبت، من أن منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا يهدد بتوقف شريان الحياة عن الأقسام الحيوية والمنقذة لحياة المرضى في المستشفيات والمنازل.

وقال العرايشي، في بيان، إن الطاقة التشغيلية لما تبقى من محطات توليد الأكسجين قد استنزفت بالكامل، إذ تعمل حاليا فوق طاقتها القصوى وسط تفاقم الأعطال الميكانيكية والفنية المتكررة.

وأضاف أن 12 محطة أكسجين فقط من أصل 34 محطة هي التي تعمل حاليا وفي ظروف فنية غاية في التعقيد، مما يجعل من الصعب جدا تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرافق الصحية ومقدمي الخدمات الطبية.

وتابع أن الأزمة امتدت لتشمل أيضا عملية التعبئة، إذ لا يتوفر سوى 4 أجهزة لتعبئة أسطوانات الأكسجين من أصل 30 جهازاً، مشيرا إلى أنها عرضة للتوقف في أي لحظة أمام عجز الفرق الهندسية عن إتمام تدخلات الصيانة الطارئة نتيجة نقص الإمكانيات والمعدات.