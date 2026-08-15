انطلاقاً من التزامها بدعم التعليم: أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي للسنة الثامنة على التوالي

خبرني - للعام الثامن على التوالي، شاركت أورنج الأردن في تكريم أوائل طلبة التوجيهي للعام الدراسي 2026، من خلال رعايتها للحفل الذي نظّمته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ضمن برنامج "يسعد صباحك"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، تجسيداً لالتزام الشركة بدعم التعليم وترسيخ ثقافة التميّز الشبابي.

واحتفاءً بالنجاح الأكاديمي، الذي يعدّ ركيزةً أساسيةً لدفع عجلة التطور في المملكة، قدّمت الشركة مجموعة قيَمة من الهدايا الرقمية والعملية المصمّمة لتلبية احتياجات المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة رحلة الإبداع في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لمواكبة تطلعات الشابات والشباب وتزويدهم بالأدوات التي تعزز الابتكار.

وتضمّنت الهدايا حزمةً متكاملة من الخدمات والمزايا الرقمية المميزة، شملت خط "معاك YO 9" مجاني لمدة 12 شهراً، وجهاز5G من نوع TCL 60R NFC، واشتراك فايبر بسرعة 500 ميجابت/الثانية لمدة 12 شهراً، مع راوتر ومقوّي إشارة بتقنية Wi-Fi 6 مشمول بالحزمة، بالإضافة إلى خط 4G إنترنت متنقل 50 جيجابايت، و100 دينار سيتم إيداعها في محفظة Orange Money، وبطاقة فيزا مجانية لكل طالبة وطالب.

وأكدت أورنج الأردن على أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص، لا سيما في مجال التعليم لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي تفتح آفاق واسعة تخدم كفاءات الطلبة، كما ثمّنت جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة تعليم متقدّمة ومدعومة بأحدث التقنيات، لتسهم في تحقيق نسبة نجاح الأعلى على الإطلاق في امتحان الثانوية العامة لعام 2026. وبصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، تسعى الشركة باستمرار إلى إحداث أثر إيجابي مستدام على المجتمع وتمكين الشابات والشباب من خلال توفير الدعم التقني والوطني الدائم.

ومن الجدير بالذكر أن دعم أورنج الأردن للشباب ينعكس في العروض، والخدمات، والتجارب الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، ومواكبة أسلوب حياتهم، مثل خطوط "معاك YO"، وبرنامج المكافآت "Max it Rewards"، وتمكين الطلاب من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بسهولة وأمان من خلال محفظة Orange Money. ومن خلال مركز أورنج الرقمي المتواجد في كافة محافظات المملكة، يمتد الدعم ليشمل البرامج التعليمية والتدريبية التي تسهم في رفع كفاءاتهم وتعزيز مهاراتهم بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث، حيث استفاد منها 25,000 شابة وشاب حتى اليوم.