وعكة صحية تُدخل الفنان السوري سمير سمرة المستشفى

خبرني - أعلنت نقابة الفنانين السوريين تعرض الفنان سمير سمرة لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، متمنية له الشفاء العاجل.

وأوضحت النقابة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الفنان السوري يخضع للرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تقدم معلومات إضافية بشأن وضعه الصحي أو مدة بقائه في المستشفى.

ويعد سمير سمرة من الفنانين الذين ارتبطت مسيرتهم بالمشهد الغنائي السوري منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت بدايته من خلال برنامج «مسرح المواهب»، الذي شكل منصة لاكتشاف عدد من المواهب الفنية في تلك الفترة.

ومن مدينة اللاذقية، بدأ سمرة رحلته مع الفن، قبل أن تتسع تجربته لتشمل الغناء والتمثيل والتلحين. وشارك في فيلم «أمطار صيفية»، إلى جانب تقديمه مجموعة من الأغنيات التي عُرفت في الساحة السورية والعربية.

ومع مرور السنوات، ابتعد الفنان السوري تدريجيًا عن الظهور الإعلامي والغنائي، وركز اهتمامه على التلحين. وكان قد كشف في حوار تلفزيوني سابق عن تأليفه نحو 40 لحنًا غنائيًا، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداده لاستئناف الغناء والعودة إلى الساحة الفنية متى سنحت الفرصة.

وخلال مسيرته، شارك سمرة في عدد من المهرجانات العربية والمحلية، كما تعاون مع مجموعة من أبرز الملحنين السوريين والعرب، وقدم أعمالًا غنائية من بينها «جمعنا الهوى»، و«عشان خاطر عيونك»، و«متلك مافي»، و«أنا مابعرف أنا»، و«حقي عليك»، و«كلام حبيبي يا ناس»، و«الصبية الحلوة»، و«سالم حبّيته»، و«لا تدن مني».