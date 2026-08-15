وداعا لمواعيد الأشهر.. الصحة تبدأ تقييم المرضى المحولين في اليوم نفسه

خبرني - وجّه وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور باستحداث عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز الصحية في نفس اليوم لكافة التخصصات (الجراحة والعظام وانضمامها لباقي التخصصات مثل الباطني و الأطفال والنسائية) وعلاجها ومن ثم توزيع هذه الحالات إلى عيادات الاختصاص الفرعية - ان احتاجت ذلك - في مستشفيي البشير و حمزة، بهدف تسريع حصول المرضى المحولين من المراكز الصحية في العاصمة على الخدمة التخصصية والحد من فترات الانتظار والمواعيد في هذه التخصصات التي كانت تمتد لأشهر .

وبحسب التوجيهات، تبدأ عيادات تقييم المرضى استقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية في العاصمة اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 آب، بحيث يتم تقييم هؤلاء المرضى في اليوم نفسه وتحديد مدى حاجتهم إلى الخدمة التخصصية والإجراء المناسب لحالتهم، بما يختصر رحلتهم العلاجية ويسرّع حصولهم على الرعاية اللازمة.

كما ستتولى العيادات تقييم المرضى الذين لديهم مواعيد بعيدة في كافة العيادات الأخرى العامة والتخصصات الفرعية التابعة لها والعمل على إعادة تنظيم مواعيدهم وفق الحاجة الطبية، بما يسهم في تقليص فترات الانتظار والاستفادة بصورة أفضل من الطاقة الاستيعابية المتاحة في المستشفيين.

وقال البدور أنه لن يكون هناك مواعيد للمرضى الجدد في عيادات مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة، مبينا أن استحداث هذه العيادات يأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة تنظيم مسار المرضى وتعزيز التكامل بين المراكز الصحية والمستشفيات، بحيث تتم معالجة الحالات التي يمكن التعامل معها ضمن الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية وتحويل الحالات التي تستدعي رعاية تخصصية إلى المستشفيات وفق الحاجة الطبية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتسهيل وصول المرضى إلى الخدمات الطبية، لا سيما في التخصصات التي تشهد ضغطاً وارتفاعاً في أعداد المراجعين.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعادة تنظيم عمل المراكز الصحية المحيطة بمستشفيات العاصمة وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة ضمن اختصاصات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن توجيه الحالات إلى المستوى المناسب من الرعاية منذ بداية رحلة المريض.

وأشار إلى أن هذه النهج سيكون في مستشفيي حمزه والبشير كخطورة اولى تتبعها باقي المستشفيات التي تشهد اكتظاظ وتأخر في مواعيد العيادات للمرضى المحولين من المراكز الصحية ،كما تاتي هذه الخطة استكمالاً لنهج الوزارة في تنظيم التحويلات الطبية وربط المراكز الصحية بالمستشفيات بصورة أكثر فاعلية، بما يسهم في الحد من التكدس وتنظيم حركة المراجعين ورفع كفاءة استخدام الكوادر والإمكانات المتاحة.

وأكد البدور أن الوزارة ستواصل تقييم احتياجات المناطق الصحية وتطوير آليات استقبال وتحويل المرضى، بما يضمن سرعة وصولهم إلى الخدمة المناسبة، وتقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.