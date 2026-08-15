خبرني - جرد سلطان بروناي حسن البلقية إحدى زوجات أبنائه من جميع ألقابها الملكية، بعدما قيل إنها أظهرت عدم احترام له من خلال سلوك "غير لائق" بأفراد العائلة المالكة.

واتُهمت رابعة العدوية، البالغة من العمر 33 عاما، بإظهار عدم احترام للسلطان حسن البلقية، البالغ من العمر 80 عاما، والذي يعد أطول ملوك العالم الأحياء بقاء في الحكم، وفقا لهيئة الإذاعة الوطنية RTB News.

ولم يحدد الإعلان ما الذي فعلته العدوية تحديدا وأثار غضب السلطان، كما لم يقدم أي معلومات إضافية عن الحادثة. وقال مكتب كبير أمناء القصر، الذي أصدر الإعلان، إن الأمر يتعلق بأمر ملكي صادر عن السلطان نفسه.

وتزوجت رابعة العدوية الأمير عبد الملك عام 2015، وأقام الزوجان مراسم زفاف فاخرة استمرت 10 أيام في القصر الملكي.

وللزوجين أربعة أطفال، هم الأميرة متيعة، البالغة من العمر 10 أعوام، والأميرة فتحية، البالغة 8 أعوام، والأميرة خالصة، البالغة 6 أعوام، والأميرة نبيلة، البالغة من العمر 16 شهرا.

ووالدهم هو الرابع في ترتيب ولاية عرش بروناي، وهي دولة صغيرة تحيط بها ماليزيا وبحر الصين الجنوبي. وبحسب القصر، فإن السلطان جرد الأم من ألقابها الملكية، لكن ألقاب أطفالها لم تتأثر.

ويتولى البلقية منصبي سلطان بروناي ورئيس وزرائها منذ استقلال البلاد عن المملكة المتحدة عام 1984.



