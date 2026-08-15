خبرني - صعّدت طهران لهجتها تجاه واشنطن، السبت، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيعلن "قريبا" مضيق هرمز أرضا أميركية، مؤكدا أن المضيق "إيراني وسيبقى إيرانيا"، في وقت يستمر فيه الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، في منشور على منصة إكس، إن "مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة، ولا بحاملة طائرات، ولا بإصدار أمر، ولا بخطاب انتخابي"، مؤكدا أن إيران "لا تخشى التهديدات ولا ترضخ لاستعراضات القوة".

وأضاف "اقبلوا الواقع مرة واحدة وإلى الأبد"، متهما الولايات المتحدة بتكبد "هزائم استراتيجية وثقيلة"، ومشددا على أن "مضيق هرمز كان إيرانيا، وهو إيراني، وسيبقى إيرانيا".

وقال إن فتح المضيق وإغلاقه "لن يكون إلا بأمر إيران"، وإن بلاده ستواصل فرض الحصار ما لم "تقبلوا حقيقة الهزيمة وتتخلوا عن أوهامكم الخيالية".

وكان ترمب قال الجمعة، خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، "قريبا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا أميركية"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على المضيق وقد تحتفظ بهذه السيطرة.

وقال ترمب إن الحصار البحري المفروض على إيران متواصل، وإن السفن لن تعبر المضيق إلا بإذن الولايات المتحدة، واصفا الحصار بأنه "جدار من الفولاذ".

وحذر من أن أي هجوم إيراني على الولايات المتحدة سيقابل برد "أقوى بمئة مرة"، وقال إن بلاده استخدمت القوة العسكرية "أكثر مما كنت أرغب"، لكنه شدد على ضرورة مواصلة الضغط على طهران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترمب أن الحرب مع إيران "خدمة عظيمة للعالم"، وقال "لن أعتذر أبدا، فقد فعلت الصواب"، واصفا إيران بأنها "الدولة رقم واحد الراعية للإرهاب في العالم".

وتزامنت تصريحات ترمب مع إعلان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن ستفرض على إيران "تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة"، متوعدا بإعلانات جديدة الأسبوع المقبل.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، فيما وضعت طهران ستة شروط لإعادة فتحه، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأميركية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وفي المقابل، قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح باستمرار تدفق النفط عبر المضيق، وسط مفاوضات تجري بوساطة سلطنة عُمان بشأن ترتيبات الملاحة.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن قطر وباكستان بصفتهما وسيطين ينقلان الرسائل وهم على تواصل مع إيران، لكن ذلك لا يعني بدء التفاوض، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وأكد عراقجي أن بلاده لم تتخذ قراراً ببدء المفاوضات مجدداً مع الولايات المتحدة، موضحا أنه لم يكن هناك حديث عن وقف لإطلاق النار، بل عن "إنهاء الحرب" وفق ما نصت عليه مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وأضاف إلى أن مهلة الـ 60 يوما كانت فرصة للتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، مضيفا "لا يوجد شيء باسم تمديد وقف إطلاق النار"

وشدد على أن الولايات المتحدة نقضت التفاهم وبدأت الاشتباكات مجددا.

ويعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، أحد أبرز محاور التوتر في النزاع، نظرا لأهميته في حركة التجارة العالمية، إذ كان قبل الحرب ممرا رئيسيا لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

واندلعت الحرب في 28 شباط عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وردت طهران بإغلاق المضيق، ما منحها ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة واشنطن.

وحذرت إيران من أن استئناف الحصار البحري على موانئها يقوض مذكرة التفاهم مع واشنطن، كما هددت باستهداف بنى تحتية في المنطقة إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بمهاجمة منشآت حيوية داخل أراضيها.