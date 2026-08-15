مواطن يبلغ متصرف الهاشمية عن مخازن غير مرخصة لمواد قابلة للاشتعال

خبرني - تقدم المواطن أسامة نظمي رباع ببلاغ إلى متصرف لواء الهاشمية، بشأن وجود مستودعات في منطقة إسكان الهاشمية، قال إنها تُستخدم لتخزين زيوت السيارات ومواد قابلة للاشتعال، وسط مطالبات بالتحقق من مدى استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية.

وأوضح رباع في بلاغه أن أحد المستودعات يقع في منزل قديم، فيما توجد مخازن أخرى قريبة منه، مشيراً إلى أنه تم تزويد الجهات المعنية بالمواقع الجغرافية لكل منها.

وبحسب البلاغ، تكمن خطورة الوضع في وجود هذه المستودعات بين منازل المواطنين، الأمر الذي قد يشكل، وفقاً لمقدمه، خطراً على سلامة السكان والممتلكات، لا سيما في حال وقوع حريق أو أي طارئ.

كما أشار رباع إلى أن نسبة كبيرة من البضائع الموجودة في هذه المستودعات، بحسب ما ورد في البلاغ، غير مغطاة بفواتير رسمية ضريبية، مطالباً بالتحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، حفاظاً على سلامة المواطنين والحقوق المالية للدولة.

ودعا رباع متصرف لواء الهاشمية إلى الإيعاز للجهات المختصة للكشف على المستودعات والتحقق من أوضاعها القانونية ومدى التزامها باشتراطات السلامة والوقاية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفات.

وأكد في بلاغه ثقته بمتابعة الجهات المعنية للقضية واتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة السكان والممتلكات وتطبيق أحكام القانون.

وتؤكد "خبرني" أن ما ورد أعلاه يمثل مضمون البلاغ المقدم من المواطن، وأن مسؤولية التحقق من صحة المخالفات والوقائع الواردة فيه تقع على عاتق الجهات المختصة.