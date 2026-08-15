تحرش وفوضى في حفل محمد رمضان بالساحل.. والفنان يتدخل لحماية الفتيات

خبرني - شهد حفل الفنان المصري محمد رمضان في الساحل الشمالي حالة من الفوضى، بعدما تسببت مشادات وتحرش بفتيات في توقف الحفل وتدخل الفنان لتهدئة الأوضاع.

وأحيا محمد رمضان حفله الغنائي على مسرح بورتو جولف في الساحل الشمالي، ضمن فعاليات الموسم الصيفي، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور منذ صعوده إلى المسرح.

وبدأت الأجواء بصورة احتفالية، حيث تفاعل الحضور مع أغاني رمضان ورددوا هتافات تحية وتشجيع له، فيما وجه الفنان رسالة إلى جمهوره أعرب خلالها عن تقديره لدعمهم المستمر له.

وقال محمد رمضان خلال الحفل: «مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مش هيقدروا.. أنتم سندي وضهري»، مؤكدًا أن مساندة الجمهور له كانت أحد أسباب استمراره وتجاوزه العديد من التحديات التي واجهها خلال مسيرته الفنية.

وأضاف: «أي حد غيري كان خلص من زمان، بس أنتم سندي وضهري»، وسط هتافات الجمهور وتفاعله معه.

لكن أجواء الحفل سرعان ما شهدت حالة من الارتباك، بعدما ظهرت مشادات وصراخ واستغاثات بين عدد من الحضور، وسط حديث عن تعرض بعض الفتيات للتحرش والمضايقات.

ودفعت حالة الفوضى محمد رمضان إلى مطالبة أفراد الأمن بالتدخل، في محاولة للسيطرة على الموقف وحماية الفتيات وإنهاء حالة التوتر بين الجمهور.

وعقب انتهاء الحفل، وجه رمضان رسالة إلى الحاضرين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب خلالها عن تمنياته للجمهور بقضاء وقت ممتع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سلامة الفتيات خلال الفعاليات والحفلات.

وقال الفنان: «أرجو من كل شاب مصري جدع يحافظ على سلامة كل بنت ويقول لصاحبه في غيابه: أختك أمانة في رقبتي».

واختتم محمد رمضان رسالته متمنيًا أن تسود الأجواء الآمنة بين الحضور، قبل أن يسأل جمهوره عن أكثر أغنية نالت إعجابهم خلال الحفل، مؤكدًا أن الحفل كان من أبرز فعالياته خلال الموسم الصيفي.