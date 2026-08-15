دان آدم: طليقة حسام حسن ألقت قهوة ساخنة على وجهي وأبناؤه جذبوني من شعري (فيديو)

خبرني - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة وقعت بين دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن وطليقته وأبنائها خلال تواجدهم في الساحل الشمالي.

وكشفت دان، زوجة حسام حسن، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بينها وبين طليقة زوجها وأبنائه داخل أحد الفنادق في الساحل الشمالي، في بيان لها، روت خلاله ما حدث من وجهة نظرها، متحدثة عن تعرضها للضرب والسحل وإلقاء مشروب ساخن على وجهها.



دان زوجة حسام حسن: ضربوني من الخلف

وقالت دان إنها كانت عائدة من حفل الفنان محمد رمضان، وجلست في إحدى المناطق التابعة للفندق، قبل أن تفاجأ، بحسب روايتها، باقتراب اثنين من أبناء حسام حسن منها والاعتداء عليها من الخلف، بينما جاء أبناؤه الأكبر سنًا من ناحية أخرى.

وأضافت أن طليقة حسام حسن لم تكن موجودة أمامها في بداية الواقعة، قبل أن تظهر وتقوم، وفقًا لروايتها، بإلقاء فنجان قهوة ساخن في وجهها، الأمر الذي تسبب في صدمتها ودفعها الى الصراخ ومحاولة الابتعاد عن المكان.

وتابعت دان أنها تعرضت للضرب والسحل خلال المشاجرة، موضحة أن إحدى بنات حسام حسن أمسكت بها من شعرها وسحبتها من مكان جلوسها الى منطقة الكافيه والطعام.

وقالت إن الواقعة لم تقتصر عليها، مشيرة الى أن أبناءها تعرضوا هم أيضًا للضرب خلال المشاجرة، قبل أن تحاول إخراجهم من المكان.

دان آدم: حسام حسن كان موجودًا أثناء المشاجرة

وأشارت دان الى أن حسام حسن كان موجودًا أثناء الواقعة، إلا أنها قالت إنه لم يتمكن من السيطرة على أطراف المشاجرة أو إنهائها، وفق روايتها.

وأضافت أنها بعد ذلك اصطحبت أبناءها الى خارج المكان، ثم توجهت الى منطقة البحر، قبل وصول قوات النجدة الى موقع الواقعة، لافتة الى أن الحديث دار حول تحرير محضر بشأن ما حدث.

وأكدت دان خلال بيانها أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد طليقة حسام حسن وأبنائه، فيما أشار شهود عيان في تصريحات صحافية الى أن حسام حسن فقد الوعي خلال المشاجرة ولم يتمكن من السيطرة على أبنائه من طليقته.