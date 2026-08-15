تجار من مختلف محافظات المملكة يطلعون على تطور المنتجات الأردنية في معرض الصناعات

الجغبير: الزيارة تعكس اهمية التكامل بين الصناعة والتجارة

خبرني - نظمت غرفة صناعة عمان زيارة لعدد من تجار المملكة من مختلف المحافظات الى معرض الصناعات الأردنية الذي نظمته الغرفة، الخميس، بمشاركة اكثر من 70 شركة صناعية تمثل عدة قطاعات صناعية.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أكد أن تنظيم المعرض بهدف لتعزيز الربط بين الشركات الصناعية الأردنية ومسؤولي المشتريات في المؤسسات الرسمية والمراكز التجارية والفنادق وتجار المملكة، وإتاحة المجال أمامهم للاطلاع بصورة مباشرة على المنتجات والقدرات الإنتاجية للشركات الوطنية، وبحث فرص تأسيس شراكات تجارية جديدة.

واشار الجغبير الى زيارة تجار المملكة تعكس أهمية تعزيز التكامل بين الصناعة والتجارة محليا، بما يفتح المجال أمام زيادة انتشار المنتج الأردني في الأسواق الداخلية، ويدعم الشركات الصناعية في الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، ويعزز حضور الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني.

واضاف الجغبير ان التجار اطلعوا خلال جولة في أجنحة المعرض على مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الوطنية، مؤكدين أن الصناعة الأردنية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث جودة المنتجات وتنوعها وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية، إلى جانب ما تتمتع به من مواصفات وقدرات تنافسية تؤهلها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكدوا أن التطور الذي لمسوه في المنتجات الأردنية يعكس قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة متطلبات السوق واحتياجات المستهلك، مشيرين إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر بين المنتجين والتجار، بما يسهم في توسيع قاعدة توزيع المنتجات الأردنية وفتح قنوات تسويقية جديدة في مختلف محافظات المملكة.