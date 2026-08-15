الاردن .. المنطقة العسكرية الوسطى تُحبط محاولة تسلل ثلاثة أشخاص

خبرني - أحبطت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الوسطى محاولة تسلل ثلاثة أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

ورصدت قوات حرس الحدود الأشخاص أثناء محاولتهم العبور، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وحماية حدودها من أي تهديد.