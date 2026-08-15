العثور على جيسون أرداي ميتًا في لندن بعد استقالته من كامبريدج

خبرني - عُثر على جيسون أرداي، الأستاذ السابق بجامعة كامبريدج، ميتًا داخل منزله في جنوب لندن، بعد أيام من استقالته وسط جدل أكاديمي واسع.

توفي أرداي عن عمر ناهز 41 عامًا، بعدما عثرت الشرطة عليه فاقدًا للوعي داخل منزل في منطقة باترسي جنوب لندن. وأكدت السلطات أن الوفاة جاءت بصورة غير متوقعة، لكنها لا تتعامل معها باعتبارها وفاة مشبوهة.

وكان أرداي قد استقال الأسبوع الماضي من منصبه أستاذًا لعلم اجتماع التعليم في جامعة كامبريدج، على خلفية اتهامات بالسرقة العلمية وتساؤلات أثيرت بشأن بعض إنجازاته الأكاديمية، وهي اتهامات نفاها، مع إقراره بوجود أخطاء في بعض أعماله المبكرة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، جاءت استقالته في وقت كانت فيه مسيرته الأكاديمية تخضع لتدقيق متزايد، بينما أعلنت جامعة كامبريدج قبل أيام فتح تحقيق مستقل بشأن ظروف تعيينه.

وفي المقابل، خلصت جامعة ليفربول جون مورز، التي حصل منها أرداي على درجة الدكتوراه، إلى أنه لم يرتكب سرقة علمية في أطروحته، في نتيجة تتعلق بأحد أبرز جوانب الجدل الذي أحاط بمسيرته خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت عائلة أرداي أن الضغوط وحملة المعلومات المضللة التي تعرض لها أصبحت «أكثر من اللازم»، في حين أعربت جامعة كامبريدج عن حزنها لوفاته.

وكان أرداي قد حقق حضورًا بارزًا في الأوساط الأكاديمية البريطانية، بعدما أصبح عام 2023 أصغر أستاذ أسود في تاريخ جامعة كامبريدج، عقب مسيرة مهنية غير تقليدية بدأت بالعمل مدرسًا للتربية البدنية.

وانتقل لاحقًا إلى المجال الأكاديمي، وتولى مناصب في جامعتي دورهام وغلاسكو، قبل وصوله إلى كامبريدج، حيث ارتبط اسمه بأبحاث وقضايا تتعلق بالتعليم وعدم المساواة الاجتماعية.

وقال أصدقاء وزملاء سابقون إن أرداي كان يواجه ضغوطًا شديدة خلال الفترة الأخيرة، في وقت أثارت فيه وفاته نقاشًا أوسع بشأن تأثير التدقيق الإعلامي والضغوط العامة على الأكاديميين، ومسؤولية المؤسسات العلمية ووسائل الإعلام في التعامل مع مثل هذه القضايا.