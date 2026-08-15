عقد زواج رونالدو وجورجينا.. كيف فُصلت ثروة كل طرف؟

خبرني - كشفت وثائق زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز عن اتفاق مالي يفصل أصول كل طرف، ويحدد إطار التعامل مع ممتلكاتهما بعد الزواج.

وبحسب تقارير نقلت تفاصيل عن صحيفة Jornal de Notícias البرتغالية، وقّع رونالدو وجورجينا اتفاقًا قبل زواجهما المدني، الذي أُقيم في 11 أغسطس في مدينة كاشكايش البرتغالية، بحضور أبنائهما وأربعة شهود. وتُظهر وثائق الزواج أن الثنائي اختار نظام فصل الممتلكات، بحيث يحتفظ كل طرف بملكية أصوله وفق الإطار القانوني المتفق عليه.

ويكتسب هذا الاتفاق أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الثروة والأعمال التي راكمها رونالدو خلال مسيرته الرياضية، إلى جانب نشاطه التجاري والإعلاني، فيما تمتلك جورجينا أيضًا مصادر دخل مرتبطة بالموضة والإعلانات ومشروعاتها الخاصة.

ولا يعني نظام فصل الممتلكات بالضرورة أن الزوجين لا يملكان أصولًا مشتركة، وإنما يحدد بصورة أوضح ما يظل مملوكًا لكل طرف وما يمكن أن يُسجل بصورة مشتركة، وهو نظام يختلف عن ترتيبات الملكية المشتركة التي قد تطبق في بعض الحالات.

وكشفت وثيقة الزواج، وفق التقارير المنشورة، عن بيانات شخصية أخرى تخص الزوجين، من بينها أن رونالدو، البالغ 41 عامًا، مولود في جزيرة ماديرا البرتغالية، بينما ولدت جورجينا، البالغة 32 عامًا، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. كما احتفظت جورجينا باسم عائلتها رودريغيز بعد الزواج.

وجاء الزواج بعد علاقة بدأت عام 2016، وأصبحت خلال السنوات الماضية من أكثر العلاقات متابعة في عالم كرة القدم، قبل أن يعلنا رسميًا إتمام الزواج المدني في مراسم خاصة بعيدًا عن الأضواء.

وتشير تقارير أخرى إلى أن الاتفاق يتضمن بندًا ماليًا لمصلحة جورجينا في حال الانفصال، لكن هذه التفاصيل لم تُؤكد في المصادر الرسمية المتاحة، لذلك تبقى ضمن المعلومات المتداولة إعلاميًا وليست جزءًا مثبتًا من وثيقة الزواج المنشورة.