خبرني - كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة بشأن مذبحة حلوان، التي أقدم خلالها مهندس مصري على إطلاق النار على أفراد من أسرته، ما أسفر عن مقتل 4 منهم وإصابة آخر.

وأعلنت النيابة أن المتهم حصل على السلاح الناري والذخائر المستخدمة في الواقعة عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، مقابل مبلغ مالي، بهدف تنفيذ جريمته التي هزت منطقة 15 مايو.

كما قالت النيابة إنها تلقت إخطاراً بوقوع حادث إطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى قوات الشرطة.

وأضافت أن فريقاً من النيابة العامة انتقل، برفقة خبراء الأدلة الجنائية، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة، حيث جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وكمية من الذخائر، وسلاح أبيض، وحقيبة تحتوي على أدوات وقناع لإخفاء ملامح الوجه. كما جرت مناظرة الجثامين وتحريز كاميرات المراقبة الموجودة في محيط موقع الحادث.

"عمداً مع سبق الإصرار"

وباستجواب المتهم، أقر صراحة بقتل ابنته وثلاثة من أفراد عائلة طليقته عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل نجله، إثر خلافات أسرية.

كما أفاد المتهم بأنه رتّب موعداً مع أفراد أسرته بحجة تسوية الخلافات والتصالح، ثم توجه إلى المكان مدججاً بالسلاح، وأطلق الأعيرة النارية عليهم قاصداً إزهاق أرواحهم.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 9 أشخاص، بينهم 6 كانوا متواجدين داخل الشقة وقت وقوع الجريمة، إضافة إلى طليقة المتهم، وزوجة أحد المجني عليهم، وأحد جيران العقار. وجاءت شهاداتهم متطابقة مع اعترافات المتهم، بحسب النيابة.

تسجيل صوتي

كما قدمت إحدى الشاهدات تسجيلاً صوتياً للحوار الذي دار قبل وقوع الجريمة، إضافة إلى أصوات إطلاق النار، وأقر المتهم بصحة التسجيل.

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.

يأتي الحادث بعد أيام قليلة من فاجعة مماثلة صدمت الشارع المصري، حيث أقدم متهم على قتل صديقه وزوجته وابنتيه بهدف سرقة أموالهم وسبائكهم الذهبية، تحت وطأة أزمة مالية، قبل أن تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها في الواقعة خلال 48 ساعة فقط، وتأمر بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.